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Родственники Пэрис Джексон обеспокоены ее поведением

Дочь Майкла Джескона Пэрис известна своим эпатажным поведением, которое очень пугает ее семью. Недавно в Сети появилось видео, на котором девушка исполняет танец на краю небоскреба.

Родственники Пэрис Джексон обеспокоены ее поведением


Журнал Page Six сообщает, что родственники Пэрис Джексон до сих пор не могут прийти в себя от просмотра видеоролика, который был обнародован еще в феврале. На нем девушка исполняет танец на краю одного из небоскребов, при этом она едва не оступилась.

Родственники Пэрис Джексон обеспокоены ее поведением


Семья Пэрис после просмотра данного ролика вспомнила о том, как Майкл Джексон в 2002 году фанатам показал своего наследника прямо с балкона номера в отеле, держа ребенка за перилами балкона.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 08:30
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