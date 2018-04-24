Родственники Пэрис Джексон обеспокоены ее поведением

Журнал Page Six сообщает, что родственники Пэрис Джексон до сих пор не могут прийти в себя от просмотра видеоролика, который был обнародован еще в феврале. На нем девушка исполняет танец на краю одного из небоскребов, при этом она едва не оступилась.Семья Пэрис после просмотра данного ролика вспомнила о том, как Майкл Джексон в 2002 году фанатам показал своего наследника прямо с балкона номера в отеле, держа ребенка за перилами балкона.