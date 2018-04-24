Умер экс-басист группы «Сектор газа»

Печальную новость сообщил представитель воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. В скором времени информация появилась в социальной сети «ВКонтакте».Представитель бюро причину смерти музыканта журналистам не раскрыл, лишь сказал, что все детали будут указаны в соответствующей справке, которую выдадут родственникам.В «Секторе газа» Сергей Тупикин был бас-гитаристом в период с 1989 по 1993 годы, исполняя гитарные партии в звукозаписывающих студиях и на концертах.Здоровье Сергея пошатнулось (согласно информации на сайте поклонников группы «Сектор газа») в конце лета 2011 года, когда неизвестные жестоко избили музыканта возле его дома. После случившегося Тупикин, перенеся несколько операций, стал инвалидом.