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Умер экс-басист группы «Сектор газа»

В Воронеже в понедельник, 23 апреля ночью, скончался Сергей Тупикин, бывший бас-гитарист популярной в свое время рок-группы «Сектор газа» (создан коллектив в 1987 году в Воронеже).

Умер экс-басист группы «Сектор газа»


Печальную новость сообщил представитель воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. В скором времени информация появилась в социальной сети «ВКонтакте».

Представитель бюро причину смерти музыканта журналистам не раскрыл, лишь сказал, что все детали будут указаны в соответствующей справке, которую выдадут родственникам.

В «Секторе газа» Сергей Тупикин был бас-гитаристом в период с 1989 по 1993 годы, исполняя гитарные партии в звукозаписывающих студиях и на концертах.

Здоровье Сергея пошатнулось (согласно информации на сайте поклонников группы «Сектор газа») в конце лета 2011 года, когда неизвестные жестоко избили музыканта возле его дома. После случившегося Тупикин, перенеся несколько операций, стал инвалидом.
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Культура
Добавил: George21 Сегодня, 06:15
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