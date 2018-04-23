Ирина Дубцова из-за болезни перебралась в другую страну

Певица Ирина Дубцова уехала из России вместе с сыном по причине того, что ее преследует сильная аллергия на пыльцу в период цветения растений. Каждый год знаменитости приходится покидать домашнюю атмосферу в преддверии лета.В настоящее время Ирина находится на Мальдивах, о чем она сообщает, публикуя снимки в личном аккаунте Instagram. Под последним фото Дубцова разместила подпись, в которой утверждает, что причиной ее отъезда в теплые края действительно стало начало периода цветения растений в РФ, а не желание искупаться в океане.Напомним, недавно в Instagram Ирина рассекретила своего нового возлюбленного, опубликовав его фото, но так и не раскрыла информацию о нем.