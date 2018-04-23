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Ирина Дубцова из-за болезни перебралась в другую страну

В связи с очередной вспышкой болезни, которая преследует Ирину Дубцову, ей пришлось перебраться в другую страну — вместе с сыном певица сейчас расположилась на Мальдивах.
Ирина Дубцова из-за болезни перебралась в другую страну


Певица Ирина Дубцова уехала из России вместе с сыном по причине того, что ее преследует сильная аллергия на пыльцу в период цветения растений. Каждый год знаменитости приходится покидать домашнюю атмосферу в преддверии лета.

В настоящее время Ирина находится на Мальдивах, о чем она сообщает, публикуя снимки в личном аккаунте Instagram. Под последним фото Дубцова разместила подпись, в которой утверждает, что причиной ее отъезда в теплые края действительно стало начало периода цветения растений в РФ, а не желание искупаться в океане.

Напомним, недавно в Instagram Ирина рассекретила своего нового возлюбленного, опубликовав его фото, но так и не раскрыла информацию о нем.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 22:55
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