Герцогиня Кэмбриджская родила третьего наследника

Представители королевской особы написали в социальной сети Twitter о том, что 23 апреля ее королевское Высочество Герцогиню Кэмбриджскую доставили со схватками в больницу Святой Марии в Лондоне. Супруга принца Уильяма подарила ему третьего наследника - сына.Королевская чета на короткое время показалась в воротах больницы с новорожденным сыном на руках, чтобы поприветствовать общественность, которая ожидала ее у стен Святой Марии, после чего вновь вернулась в стены учреждения.Кейт и ее супруг принц Уильям поженились в 2011 году. Пара уже имеет двоих детей – 3-летнюю принцессу Шарлотту и 5-летнего принц Джорджа.