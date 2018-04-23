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Герцогиня Кэмбриджская родила третьего наследника

23 апреля текущего года Герцогиня Кембриджская родила третьего наследника. Об этом осведомил Букингемский дворец.

Герцогиня Кэмбриджская родила третьего наследника


Представители королевской особы написали в социальной сети Twitter о том, что 23 апреля ее королевское Высочество Герцогиню Кэмбриджскую доставили со схватками в больницу Святой Марии в Лондоне. Супруга принца Уильяма подарила ему третьего наследника - сына.

Королевская чета на короткое время показалась в воротах больницы с новорожденным сыном на руках, чтобы поприветствовать общественность, которая ожидала ее у стен Святой Марии, после чего вновь вернулась в стены учреждения.

Кейт и ее супруг принц Уильям поженились в 2011 году. Пара уже имеет двоих детей – 3-летнюю принцессу Шарлотту и 5-летнего принц Джорджа.
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Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:39
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