Энтони Хопкинс смутил подписчиков странным видеороликом

[center]80-летний актёр и режиссёр Энтони Хопкинс, родившийся в Великобритании, а нынче проживающий в США, серьёзно озадачил своих фолловеров новым роликом. На своей странице в Twitter артист выложил 32-секундную запись. На видео сэр Хопкинс гримасничает и трясётся в такт быстрой музыке, закатывает глаза и кривляется. Подпись под этим весьма неоднозначным видеосюжетом («Вот, что случается, когда вы только работаете, и никогда не играете»), не даёт никаких разъяснений, а только ещё больше смущает поклонников таланта Хопкинса.Видео от звезды киноэкрана получилось, по мнению подавляющего большинства подписчиков, не только странным, но и пугающим. Лишь немногие пришли в восхищение от новой «проделки» пожилого и прославленного члена Британской академии киноискусства. Одна женщина даже написала, что ночью её, скорее всего, замучают кошмары после видео «с трясущимся Ганнибалом Лектором»! Впрочем, столь неоднозначный ролик от двукратного лауреата «Эмми» и обладателя «Оскара» уже набрал почти шесть миллионов просмотров.