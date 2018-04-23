Сара Джессика Паркер выпустит собственную линию свадебных платьев

Стоит отметить, что свадебная коллекция будет отличаться некоторой нетрадиционностью. В модной линии будут представлены не только платья, но и комбинезоны, боди и юбки, причем совершенно разных цветов, включая черный. Стоить модели будут от 295 долларов до 2395 долларов.Ну, и, конечно же, какая коллекция без эффектной обуви. Цена за пару свадебных туфель будет составлять от 350 долларов, а, что касается самой дорогой модели обуви, то купить их можно будет за 485 долларов.