АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

Сара Джессика Паркер выпустит собственную линию свадебных платьев

Известная американская актриса Сара Джессика Паркер известна своей любовью к моде. Это пристрастие объединяет артистку с ее героиней из телесериала «Секс в большом городе». Паркер собирается выпустить собственную линию свадебных платьев. Коллекцию подвенечных нарядов под названием SPJ by Sarah Jessica Parker Bridal она разработала вместе с американским ритейлером Gilt.

Сара Джессика Паркер выпустит собственную линию свадебных платьев


Стоит отметить, что свадебная коллекция будет отличаться некоторой нетрадиционностью. В модной линии будут представлены не только платья, но и комбинезоны, боди и юбки, причем совершенно разных цветов, включая черный. Стоить модели будут от 295 долларов до 2395 долларов.

Ну, и, конечно же, какая коллекция без эффектной обуви. Цена за пару свадебных туфель будет составлять от 350 долларов, а, что касается самой дорогой модели обуви, то купить их можно будет за 485 долларов.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 22:41
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонников намеком
Apple готовит выпуск смартфона с полностью
Триллер «Тихое место» занял первое место в
Эминем отметил 10-ую годовщину трезвости
Massive Attack решили закодировать музыкальный
Кардинально изменившуюся Ирину Понаровскую не
Ирина Дубцова из-за болезни перебралась в другую
NASA в День Земли опубликовало захватывающую
Стала известна дата запуска спутника Sentinel-3В
Сара Джессика Паркер выпустит собственную линию
Герцогиня Кэмбриджская родила третьего наследника
Ученые создают электронику на одежде и еде в виде
Volvo научит смартфоны влиять на атмосферу и
Ученые назвали семь неожиданных причин пить вино
Миниатюрный человеческий мозг ученые
По мере старения галактики становятся более
Эксперты назвали 5 ошибок, мешающих избавиться от
В Госдуме предложили лишать мандата за
Специалисты назвали главные продукты для
ИИ успешно помогает астрономам анализировать
Базовый KIA Stinger получит систему экстренного
Путин может прибыть на инаугурацию на новом
Представлена обновленная версия универсала Baojun
Российские ученые нашли способ замедления болезни
Ученые назвали тревожные симптомы начинающегося
В сеть выложили шпионские фото пикапа Jeep
Минфин планирует увеличение внутренних займов до
Промсвязьбанк снизил ставки по овердрафту для
3D-принтер создал из бумаги электрический актуатор
Уральский ученый получил грант в 500 тыс. руб. за
Просмотреть все новости