По мере старения галактики становятся более крупными и надутыми, выявили ученые

Со-исследователь профессор Мэтью Коллесс из ANU сообщил, что звезды в молодой галактике двигаются упорядоченным образом вокруг диска галактики, подобно автомобилям вокруг ипподрома.«Все галактики выглядят как раздавленные сферы, но по мере взросления они становятся пухлыми, когда звезды движутся во всех направлениях. Нашему Млечному Пути более 13 миллиардов лет, поэтому он уже не молод, но у галактики все еще есть центральная выпуклость старых звезд и спиральные рукава молодых светил», - сказал профессор Коллесс, директор Института исследований астрономии и астрофизики ANU.Чтобы выработать форму галактики, исследовательская группа измерила движение звезд с помощью инструмента SAMI на англо-австралийском телескопе в обсерватории ANU Siding Spring. Они изучали 843 галактики всех видов.Ведущий автор Д-р Джесси ван де Санде из Университета Сиднея и ASTRO 3D сказал, что не было очевидно, что форма и возраст галактики должны быть связаны, поэтому связь была удивительной и могла указывать на глубокие базовые отношения.«По мере старения в галактиках происходят внутренние изменения, и она может столкнуться с другими. Эти события нарушают движение звезд» - сказал ван де Санде.Ученый сообщил, что ученые давно знают о взаимосвязи между формой и возрастом в галактиках, как плоских, так и круглых.«Впервые мы показали, что форма и возраст связаны для всех видов галактик, а не только крайностей - всех форм, всех возрастов, всех масс», - сказал он.Соавтор Джулия Брайант, ведущий научный сотрудник по инструменту SAMI, заявила, что команда все еще ищет простые, сильные отношения, такие как форма и возраст, которые лежат в основе многих учений в области галактик.«Чтобы увидеть эти отношения, вам нужна подробная информация о большом количестве галактик», - сказала она.