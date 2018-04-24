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Юрист Эдуарда Успенского: Мы обратились в СК из-за переработок «Простоквашино»

Юрист Константин Леонтьев, представляющий интересы 80-летнего писателя Эдуарда Успенского, обратился в прокуратуру и Следственный комитет. Претензии, которые выдвигает автор к студии «Союзмультфильм», касаются последних «переработанных» серий «Простоквашино».

Юрист Эдуарда Успенского: Мы обратились в СК из-за переработок «Простоквашино»


Писатель и сценарист, автор детских книг и драматург Эдуард Успенский решил призвать к ответу студию «Союзмультфильм». Студия мультипликационных фильмов выпустила новую серию знаменитой саги «Простоквашино». В этом анимационном фильме создатели лихо «модернизировали» знакомый сюжет, приблизив его к современным реалиям. Так, почтальон Печкин мечтает о интернет-доставке писем и посылок, а дворняга Шарик осваивает новомодную профессию блогера.

Эдуард Успенский отреагировал на выход мультпродолжения «Простоквашино» исковыми заявления. Константин Леонтьев, юрист Успенского, подал жалобы в Генеральную прокуратуру, Счётную палату и Следственный комитет. Суть претензий автора заключается в том, что студия «грубо переработала литературное произведение», при этом не получив разрешения на подобную экранизацию от создателя «Простоквашино». Также детский писатель обратился к актёрам (речь о Юлии Меньшовой, Гарике Сукачеве, Иване Охлобыстине), призвав тех отказаться от озвучки новых серий мультфильма.

Представители студия «Союзмультфильм» пояснили, что права на экранизацию «Простоквашино» принадлежат именно студии. Также «Союзмультфильм» сделал заявление о том, что попытка урегулировать данную ситуацию «в финансовом разрезе» натолкнулась на непомерные требования автора, которые сопоставимы с годовым бюджетом «Союзмультфильма».
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Культура
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 05:00
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