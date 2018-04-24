Юрист Эдуарда Успенского: Мы обратились в СК из-за переработок «Простоквашино»

Писатель и сценарист, автор детских книг и драматург Эдуард Успенский решил призвать к ответу студию «Союзмультфильм». Студия мультипликационных фильмов выпустила новую серию знаменитой саги «Простоквашино». В этом анимационном фильме создатели лихо «модернизировали» знакомый сюжет, приблизив его к современным реалиям. Так, почтальон Печкин мечтает о интернет-доставке писем и посылок, а дворняга Шарик осваивает новомодную профессию блогера.Эдуард Успенский отреагировал на выход мультпродолжения «Простоквашино» исковыми заявления. Константин Леонтьев, юрист Успенского, подал жалобы в Генеральную прокуратуру, Счётную палату и Следственный комитет. Суть претензий автора заключается в том, что студия «грубо переработала литературное произведение», при этом не получив разрешения на подобную экранизацию от создателя «Простоквашино». Также детский писатель обратился к актёрам (речь о Юлии Меньшовой, Гарике Сукачеве, Иване Охлобыстине), призвав тех отказаться от озвучки новых серий мультфильма.Представители студия «Союзмультфильм» пояснили, что права на экранизацию «Простоквашино» принадлежат именно студии. Также «Союзмультфильм» сделал заявление о том, что попытка урегулировать данную ситуацию «в финансовом разрезе» натолкнулась на непомерные требования автора, которые сопоставимы с годовым бюджетом «Союзмультфильма».