Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонников намеком на то, что стал дедушкой

О событиях, происходящих в личной жизни Дмитрия Нагиева его поклонники могут только догадываться — знаменитость старается об этом не распространяться. Известно лишь, что он был женат официально один раз на Алисе Шер, которая родила ему сына Кирилла.Недавно Нагиев заинтриговал общественность, ответив на вопрос о о личной жизни своего наследника. Журналисты спросили Дмитрия о том, не входит в ли в планы Кирилла осчастливить своего отца внуками. Актер ответил: «А кто вам сказал, что их нет?»Как известно, Нагиев-младший состоит в отношениях с Юлией Мельниковой, которые длятся уже несколько лет. В соцсетях Кирилл не не делится снимками своей возлюбленной. И отец и сын Нагиевы отказываются наотрез раскрывать подробности личной жизни.