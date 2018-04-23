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Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонников намеком на то, что стал дедушкой

Дмитрий Нагиев является примером для своего сына в том, как стоит охранять от общественности свою личную жизнь — Кирилл не распространяется о своих отношениях с противоположным полом. Но сам Дмитрий недавно намекнул, на то, что стал дедушкой, чем очень заинтриговал поклонников.
Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонников намеком на то, что стал дедушкой


О событиях, происходящих в личной жизни Дмитрия Нагиева его поклонники могут только догадываться — знаменитость старается об этом не распространяться. Известно лишь, что он был женат официально один раз на Алисе Шер, которая родила ему сына Кирилла.

Недавно Нагиев заинтриговал общественность, ответив на вопрос о о личной жизни своего наследника. Журналисты спросили Дмитрия о том, не входит в ли в планы Кирилла осчастливить своего отца внуками. Актер ответил: «А кто вам сказал, что их нет?»

Как известно, Нагиев-младший состоит в отношениях с Юлией Мельниковой, которые длятся уже несколько лет. В соцсетях Кирилл не не делится снимками своей возлюбленной. И отец и сын Нагиевы отказываются наотрез раскрывать подробности личной жизни.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:45
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