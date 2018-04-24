АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

Минэнерго допустит частные компании к разработке углеводородных месторождений на шельфе Арктики

Частные нефтегазовые компании смогут принять участие в проектах на российском Арктическом шельфе. В этом случае это может произойти на условиях соглашения о разделе продукции. Об этом сообщил Кирилл Молодцов, заместитель министра энергетики.

Минэнергетики считает возможным привлечь для разработки богатейших арктических месторождений частные компании. Это поможет быстрее привлечь финансовые ресурсы, которые правительство не может найти на зарубежных финансовых рынках. Что будет способствовать увеличению изученности шельфа и ускорить рост объемов добычи нефти и газа.

Минэнерго допустит частные компании к разработке углеводородных месторождений на шельфе Арктики


В настоящее время работать на шельфе могут только госкомпании «Роснефть» и «Газпром». При этом больше половины акций компании Игоря Сечина принадлежит китайцам (37%), предпринимателям Франции и Катара. Таким образом КНР через роскомпанию выходит напрямую к крупнейшим нефтегазовым месторождениям и сможет монополизировать в будущем большую часть рынка, считают специалисты.
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 07:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Верхнеюловский заказник получил договорные
Названо 11 самых популярных смартфонов Xiaomi в
У Татьяны Навки пополнение в семье
В Египте нашли останки статуи римского владыки
Энтони Хопкинс смутил подписчиков странным
Колоссальный неопознанный объект в виде ангела
Андрей Чуев призывает зрителей «Дома-2»
Минэнерго допустит частные компании к разработке
Фанаты Ольги Бузовой начали активно отписываться
Астрономы обнаружили в созвездии Льва поглощающую
Cirrus7 представила компактный компьютер Nimbini
Умер экс-басист группы «Сектор газа»
Экс-министр обороны Грузии Ахалая приговорён к 9
Машков предложил переименовать «Табакерку» в ТОТ
Юрист Эдуарда Успенского: Мы обратились в СК
Инсайдеры сообщают о скором выходе планшета
Николас Кейдж сообщил о скором завершении карьеры
Жители штата Аризона наблюдали в ночном небе
Франция решила разработать собственный мессенджер
Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонников намеком
Apple готовит выпуск смартфона с полностью
Триллер «Тихое место» занял первое место в
Эминем отметил 10-ую годовщину трезвости
Massive Attack решили закодировать музыкальный
Кардинально изменившуюся Ирину Понаровскую не
Ирина Дубцова из-за болезни перебралась в другую
NASA в День Земли опубликовало захватывающую
Стала известна дата запуска спутника Sentinel-3В
Сара Джессика Паркер выпустит собственную линию
Герцогиня Кэмбриджская родила третьего наследника
Просмотреть все новости