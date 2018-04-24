Минэнерго допустит частные компании к разработке углеводородных месторождений на шельфе Арктики

Минэнергетики считает возможным привлечь для разработки богатейших арктических месторождений частные компании. Это поможет быстрее привлечь финансовые ресурсы, которые правительство не может найти на зарубежных финансовых рынках. Что будет способствовать увеличению изученности шельфа и ускорить рост объемов добычи нефти и газа.В настоящее время работать на шельфе могут только госкомпании «Роснефть» и «Газпром». При этом больше половины акций компании Игоря Сечина принадлежит китайцам (37%), предпринимателям Франции и Катара. Таким образом КНР через роскомпанию выходит напрямую к крупнейшим нефтегазовым месторождениям и сможет монополизировать в будущем большую часть рынка, считают специалисты.