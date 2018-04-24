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У Татьяны Навки пополнение в семье

Фигуристка Татьяна Навка поделилась в Instagram снимком, на котором ее младшая дочь держит на руках младенца. Как оказалось, в семье Татьяны пополнение — стала мамой сестра фигуристки Наталья.
У Татьяны Навки пополнение в семье


Известная фигуристка Татьяна Навка в личном аккаунте Instagram опубликовала снимок , на котором позирует вместе с младшей дочерью Надеждой. Она держит на руках новорожденного малыша.

Выяснилось, что пополнением семью знаменитой спортсменки порадовала ее сестра Наталья.

Татьяна радостно подписала свой пост: «А у нас большая радость, у нас пополнение. Я стала тетей».

Фолловеры засыпали фото комментариями с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

Стоит отметить, что сама Татьяна не исключает возможности того, что еще раз может стать мамой. Однажды Навка поделилась с журналистами информацией о том, что мечтает с супругом о сыне и они снова планируют стать родителями.

Напомним, недавно Татьяна отметила 43 день рождения, который отпраздновала в кругу семьи.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:00
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