У Татьяны Навки пополнение в семье

Известная фигуристка Татьяна Навка в личном аккаунте Instagram опубликовала снимок , на котором позирует вместе с младшей дочерью Надеждой. Она держит на руках новорожденного малыша.Выяснилось, что пополнением семью знаменитой спортсменки порадовала ее сестра Наталья.Татьяна радостно подписала свой пост: «А у нас большая радость, у нас пополнение. Я стала тетей».Фолловеры засыпали фото комментариями с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.Стоит отметить, что сама Татьяна не исключает возможности того, что еще раз может стать мамой. Однажды Навка поделилась с журналистами информацией о том, что мечтает с супругом о сыне и они снова планируют стать родителями.Напомним, недавно Татьяна отметила 43 день рождения, который отпраздновала в кругу семьи.