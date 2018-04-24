У Татьяны Навки пополнение в семье
Фигуристка Татьяна Навка поделилась в Instagram снимком, на котором ее младшая дочь держит на руках младенца. Как оказалось, в семье Татьяны пополнение — стала мамой сестра фигуристки Наталья.
Известная фигуристка Татьяна Навка в личном аккаунте Instagram опубликовала снимок , на котором позирует вместе с младшей дочерью Надеждой. Она держит на руках новорожденного малыша.
Выяснилось, что пополнением семью знаменитой спортсменки порадовала ее сестра Наталья.
Татьяна радостно подписала свой пост: «А у нас большая радость, у нас пополнение. Я стала тетей».
Фолловеры засыпали фото комментариями с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.
Стоит отметить, что сама Татьяна не исключает возможности того, что еще раз может стать мамой. Однажды Навка поделилась с журналистами информацией о том, что мечтает с супругом о сыне и они снова планируют стать родителями.
Напомним, недавно Татьяна отметила 43 день рождения, который отпраздновала в кругу семьи.
Известная фигуристка Татьяна Навка в личном аккаунте Instagram опубликовала снимок , на котором позирует вместе с младшей дочерью Надеждой. Она держит на руках новорожденного малыша.
Выяснилось, что пополнением семью знаменитой спортсменки порадовала ее сестра Наталья.
Татьяна радостно подписала свой пост: «А у нас большая радость, у нас пополнение. Я стала тетей».
Фолловеры засыпали фото комментариями с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.
Стоит отметить, что сама Татьяна не исключает возможности того, что еще раз может стать мамой. Однажды Навка поделилась с журналистами информацией о том, что мечтает с супругом о сыне и они снова планируют стать родителями.
Напомним, недавно Татьяна отметила 43 день рождения, который отпраздновала в кругу семьи.