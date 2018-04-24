Машков предложил переименовать «Табакерку» в ТОТ

С понедельника новым художественным руководителем МХТа (Московского театра под руководством Олега Табакова) стал знаменитый российский актёр, сценарист и постановщик Владимир Машков. Назначение Машкова одобрили вдова Олега Павловича - Марина Зудина и Антон – старший сын Табакова. Первый шаг на посту худрука «Табакерки» у артиста, режиссёра и продюсера оказался достаточно неожиданным: Машков решил поменять «вывеску» театра. Владимир предложил фамильярное название «Табакерка» поменять на более монументальное - ТОТ (Театр Олега Табакова). 54-летний Владимир Машков заверил журналистов, что сам Олег Павлович желал переименования, ведь великий артист Табаков, по словам нового худрука, «…был настолько кристально понятен в своих желаниях»!Народный артист СССР, Олег Табаков, экс-руководитель «Табакерки», ушёл из жизни 12 марта 2018 года. После смерти мэтра его на посту худрука «Табакерки» сменил его ученик по школе-студии МХАТ - актер и режиссер Владимир Машков. На данный момент на постановочном счету Машкова было три спектакля на сцене «Табакерки»: «Бумбараш», «Звездный час по местному времени» и «Смертельный номер».