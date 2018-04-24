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Cirrus7 представила компактный компьютер Nimbini v2

Немецкий производитель Cirrus7 презентовал компактную компьютерную систему Nimbini v2, которая работает на основе логики Intel. Сообщается, что стартовая цена устройства 500 евро, а самая дорогая версия обойдется в 3 тысячи евро.

Cirrus7 представила компактный компьютер Nimbini v2


В основе Nimbini v2 заложена платформа NUC. Корпус компьютера выполнен из металла. Именно он и будет забирать тепло, вырабатываемое системой. В аппаратной основе могут работать процессоры Core i3-7100U и Core i5-7260U. Первый дополняется ускорителем графики Intel HD Graphics 620, а второй - Intel Iris Plus Graphics 640.

В платформе работает оперативная память DDR4-2400, объем которой может находиться в пределах от 4 до 32 Гб. В качестве постоянной памяти используются модули М.2 NVMe SSD до 2 Тб и 2,5-дюймовый накопитель.

Также стоит выделить наличие сетевого контроллера, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, HDMI 2.0a, USB Type-C и USB 3.0.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:30
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