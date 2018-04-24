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Экс-министр обороны Грузии Ахалая приговорён к 9 годам тюрьмы

Бачо Ахалая, экс-глава оборонного ведомства Грузии приговором Тбилисского суда признан виновным в целом ряде преступлений. Бывший министр и экс-председатель департамента по исполнению наказаний получил наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Экс-министр обороны Грузии Ахалая приговорён к 9 годам тюрьмы


Бывший министр обороны Грузии был задержан ещё в октябре 2012 года. Дело Бачо Ахалая (пока тот находился в СИЗО) пребывало на стадии рассмотрения. Расследование затянулось на несколько лет, и вот только на днях было вынесено решение: Тбилисский суд счел Бачо Ахалая полностью виновным. Вместе с экс-министром оказался осуждён и заместитель Бачо - Николоза Дзимцеишвили, который (заочно) приговорён к 4 годам лишения свободы.

Главные обвинения против Ахалая выдвигались по поводу пыток, избиений и насильственных действий сексуального характера против полковника Серго Тетрадзе, скончавшегося от побоев в Глданской тюрьме. Также экс-главе оборонного ведомства страны Бачо Ахалая вменялось в вину злоупотребление служебным положением и растрата в особо крупных размерах.
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В мире
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 06:00
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