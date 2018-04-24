АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

Названо 11 самых популярных смартфонов Xiaomi в России

Эксперты составили список 11 самых популярных смартфонов компании Xiaomi на территории России. Отмечается, что главным критерием отбора был интерес пользователя к той или иной модели.

Названо 11 самых популярных смартфонов Xiaomi в России


На сегодняшний день особую популярность имеет смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus. Телефон получил металлический корпус и 6-дюймовый дисплей. Второе место было отдано устройству Xiaomi Mi A1, работающему на основе операционной системы Android Oreo. Тройку лидеров замыкает Xiaomi Redmi 4A, получивший один из самых выгодных ценников. Далее идет Xiaomi Redmi 5A, который стоит чуть дороже предыдущей модели. В пятерке оказался Xiaomi Redmi 4X, работающий с аккумулятором на 4 тысячи мАч.

На шестой строчке остановился смартфон Xiaomi Redmi Note 4X. Далее идет Xiaomi Redmi Note 5A. Сразу за ним обосновалась модель Redmi 5, которая отличается от предыдущего устройства меньшими размерами и более слабым аппаратным обеспечением.

Тремя последними смартфонами в рейтинге являются устройства Xiaomi Mi Max 2, Xiaomi Mi MIX 2 и Mi 6.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Верхнеюловский заказник получил договорные
Названо 11 самых популярных смартфонов Xiaomi в
У Татьяны Навки пополнение в семье
В Египте нашли останки статуи римского владыки
Энтони Хопкинс смутил подписчиков странным
Колоссальный неопознанный объект в виде ангела
Андрей Чуев призывает зрителей «Дома-2»
Минэнерго допустит частные компании к разработке
Фанаты Ольги Бузовой начали активно отписываться
Астрономы обнаружили в созвездии Льва поглощающую
Cirrus7 представила компактный компьютер Nimbini
Умер экс-басист группы «Сектор газа»
Экс-министр обороны Грузии Ахалая приговорён к 9
Машков предложил переименовать «Табакерку» в ТОТ
Юрист Эдуарда Успенского: Мы обратились в СК
Инсайдеры сообщают о скором выходе планшета
Николас Кейдж сообщил о скором завершении карьеры
Жители штата Аризона наблюдали в ночном небе
Франция решила разработать собственный мессенджер
Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонников намеком
Apple готовит выпуск смартфона с полностью
Триллер «Тихое место» занял первое место в
Эминем отметил 10-ую годовщину трезвости
Massive Attack решили закодировать музыкальный
Кардинально изменившуюся Ирину Понаровскую не
Ирина Дубцова из-за болезни перебралась в другую
NASA в День Земли опубликовало захватывающую
Стала известна дата запуска спутника Sentinel-3В
Сара Джессика Паркер выпустит собственную линию
Герцогиня Кэмбриджская родила третьего наследника
Просмотреть все новости