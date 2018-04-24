Названо 11 самых популярных смартфонов Xiaomi в России

На сегодняшний день особую популярность имеет смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus. Телефон получил металлический корпус и 6-дюймовый дисплей. Второе место было отдано устройству Xiaomi Mi A1, работающему на основе операционной системы Android Oreo. Тройку лидеров замыкает Xiaomi Redmi 4A, получивший один из самых выгодных ценников. Далее идет Xiaomi Redmi 5A, который стоит чуть дороже предыдущей модели. В пятерке оказался Xiaomi Redmi 4X, работающий с аккумулятором на 4 тысячи мАч.На шестой строчке остановился смартфон Xiaomi Redmi Note 4X. Далее идет Xiaomi Redmi Note 5A. Сразу за ним обосновалась модель Redmi 5, которая отличается от предыдущего устройства меньшими размерами и более слабым аппаратным обеспечением.Тремя последними смартфонами в рейтинге являются устройства Xiaomi Mi Max 2, Xiaomi Mi MIX 2 и Mi 6.