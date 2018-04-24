Николас Кейдж сообщил о скором завершении карьеры актера

В своем интервью актер сказал, что сейчас он занят съемками кино и этим будет заниматься еще около четырех лет. Помимо актерского мастерства Кейджу очень интересна работа режиссера, поэтому в дальнейшем он хотел бы попробовать свои силы в данной области.По информации ресурса IMDb, Николас Кейдж работает в семи проектах. Пять работ – это актерская деятельность, а остальные два являются заданиями по озвучиванию анимационных лент. Стоит также отметить, что актер уже пробовал себя в качестве режиссера. В 2002 году вышла его единственная работа «Жиголо».В общей сложности Кейджу удалось сыграть примерно в 80 фильмах. Из самых значимых можно выделить «Призрачный гонщик», «Город ангелов», «Угнать за 60 секунд», «Сокровище нации», «Пророк», «Дикие сердцем» и «Без лица».