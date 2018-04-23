АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.79 USD 61.77
Курс валют на 24.04.2018

Apple готовит выпуск смартфона с полностью стеклянным корпусом

Модель нового смартфона с полностью стеклянным корпусом, запатентована руководством компании Apple. Как отметили в корпорации, данную технологию можно использовать не только в телефонах, но так же планшетах, фирменных ноутбуках и часах.

Стеклянный телефон от Apple нельзя назвать чем-то новым, существует патент на создание такого устройства с 2011 года. Официальные источники Европейской комиссии подтверждают регистрацию нового патента. Причем он значительно дополняет и совершенствует модель конструкции семилетней давности. Как указывается в имеющихся чертежах, весь состав внутренних модулей будет крепиться или к корпусу, или к специально приделанным нишам. В Apple отметили, как внутри, так и снаружи телефона все будет сделано из прочного стекла, кроме вычислительных электронных компонентов.
Apple готовит выпуск смартфона с полностью стеклянным корпусом


Существование полностью готовых чертежей по новому патенту, не оказалось основанием для Apple по указанию даты начала разработок нового устройства. Есть информация от официальных представителей, что у технологии большое будущее, ее можно использовать во многих других устройствах корпорации, включая фирменные ультратонкие ноутбуки.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Нагиев заинтриговал поклонников намеком
Apple готовит выпуск смартфона с полностью
Триллер «Тихое место» занял первое место в
Эминем отметил 10-ую годовщину трезвости
Massive Attack решили закодировать музыкальный
Кардинально изменившуюся Ирину Понаровскую не
Ирина Дубцова из-за болезни перебралась в другую
NASA в День Земли опубликовало захватывающую
Стала известна дата запуска спутника Sentinel-3В
Сара Джессика Паркер выпустит собственную линию
Герцогиня Кэмбриджская родила третьего наследника
Ученые создают электронику на одежде и еде в виде
Volvo научит смартфоны влиять на атмосферу и
Ученые назвали семь неожиданных причин пить вино
Миниатюрный человеческий мозг ученые
По мере старения галактики становятся более
Эксперты назвали 5 ошибок, мешающих избавиться от
В Госдуме предложили лишать мандата за
Специалисты назвали главные продукты для
ИИ успешно помогает астрономам анализировать
Базовый KIA Stinger получит систему экстренного
Путин может прибыть на инаугурацию на новом
Представлена обновленная версия универсала Baojun
Российские ученые нашли способ замедления болезни
Ученые назвали тревожные симптомы начинающегося
В сеть выложили шпионские фото пикапа Jeep
Минфин планирует увеличение внутренних займов до
Промсвязьбанк снизил ставки по овердрафту для
3D-принтер создал из бумаги электрический актуатор
Уральский ученый получил грант в 500 тыс. руб. за
Просмотреть все новости