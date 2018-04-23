Apple готовит выпуск смартфона с полностью стеклянным корпусом

Стеклянный телефон от Apple нельзя назвать чем-то новым, существует патент на создание такого устройства с 2011 года. Официальные источники Европейской комиссии подтверждают регистрацию нового патента. Причем он значительно дополняет и совершенствует модель конструкции семилетней давности. Как указывается в имеющихся чертежах, весь состав внутренних модулей будет крепиться или к корпусу, или к специально приделанным нишам. В Apple отметили, как внутри, так и снаружи телефона все будет сделано из прочного стекла, кроме вычислительных электронных компонентов.Существование полностью готовых чертежей по новому патенту, не оказалось основанием для Apple по указанию даты начала разработок нового устройства. Есть информация от официальных представителей, что у технологии большое будущее, ее можно использовать во многих других устройствах корпорации, включая фирменные ультратонкие ноутбуки.