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Инсайдеры сообщают о скором выходе планшета Xiaomi Mi Pad 4

В Сети появилась информация о том, что в скором времени компания Xiaomi может представить планшет Mi Pad 4. По неофициальным данным, уже тестируется программное обеспечение для этого устройства, а также запущено массовое производство модели.

Инсайдеры сообщают о скором выходе планшета Xiaomi Mi Pad 4


В середине осени прошлого года начала пропадать информация о планшете Mi Pad 3, после чего многие решили, что за этим сразу же последует презентация новой версии четвертого поколения. Тем не менее, этого не произошло, но теперь инсайдер Пан Цзютан утверждает обратное. По его словам, работа над Xiaomi Mi Pad 4 практически закончена.

Пока что нет никакой информации касательно технических данных нового устройства. Несмотря на это ожидается, что девайс получит 7,9-дюймовый дисплей с разрешением 2048 на 1536 пикселей, 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Также выделяется процессор Snapdragon 660 на 2,2 ГГц, двойная тыльная камера и поддержка опции Quick Charge 3.0. В качестве операционной системы, вероятно, используют платформу Android 8.1 Oreo с интеграцией MIUI 9.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00
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