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Франция решила разработать собственный мессенджер для исключения шпионажа

Собственный сервис, связанный с обменом зашифрованных сообщений, решило создать правительство Франции. Такие намерения вызваны опасениями возможного шпионажа, а внедрят его к лету, причем для обязательного использования высшими должностными лицами государства.

Уполномоченные представители сообщают, что французским министерством цифровых технологий, ведется разработка программного кода собственного зашифрованного мессенджера, в соответствии с распоряжением правительства. Министерство решилось на такой шаг из-за опасений возможного шпионажа иностранными компаниями за содержанием приватных сообщений, проходящих между представителями высших должностных лиц.
Франция решила разработать собственный мессенджер для исключения шпионажа


WhatsApp, Facebook и Telegram, как одни из самых базовых приложений, связанных с зашифрованными сообщениями, не имеют никакого отношения к Франции, исходя из такой ситуации, в стране повышается риск хищения с серверов конфиденциальных сведений. Новым приложением уже используются почти двадцать министров, пока в тестовом режиме. Отмечается, что в основу мессенджера взяли возможности некоего бесплатного кода, свободно распространяемого в Интернете.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 01:00
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