Франция решила разработать собственный мессенджер для исключения шпионажа

Уполномоченные представители сообщают, что французским министерством цифровых технологий, ведется разработка программного кода собственного зашифрованного мессенджера, в соответствии с распоряжением правительства. Министерство решилось на такой шаг из-за опасений возможного шпионажа иностранными компаниями за содержанием приватных сообщений, проходящих между представителями высших должностных лиц.WhatsApp, Facebook и Telegram, как одни из самых базовых приложений, связанных с зашифрованными сообщениями, не имеют никакого отношения к Франции, исходя из такой ситуации, в стране повышается риск хищения с серверов конфиденциальных сведений. Новым приложением уже используются почти двадцать министров, пока в тестовом режиме. Отмечается, что в основу мессенджера взяли возможности некоего бесплатного кода, свободно распространяемого в Интернете.