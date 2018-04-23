Триллер «Тихое место» занял первое место в американском прокате
Хоррор «Тихое место» режиссера Джона Красински смог вернуть себе лидерство в американском прокате после третьего уик-энда. Сообщается, что картина за прошлые выходные собрала 22 миллиона долларов, а общие кассовые сборы по всему миру составили более 200 миллионов долларов, при этом на съемки проекта потратили $17 млн.
Эксперты считают, что «Тихое место» может рассчитывать на лидерство до 27 апреля, но затем первую строчку займет новый кинокомикс «Мстители: Война бесконечности». Ожидается, что новая лента сможет побить рекорд по кассовым сборам и, таким образом, попадет на девятое место в рейтинге самых кассовых картин за всю историю кино.
Сразу после хоррора идет фильм «Рэмпейдж». За второй свой уик-энд проект собрал 21 миллион долларов, а в общей сложности в мировом прокате сборы составили $283 миллиона. Стоит отметить, что на съемки картины было затрачено 120 млн. долларов.
Эксперты считают, что «Тихое место» может рассчитывать на лидерство до 27 апреля, но затем первую строчку займет новый кинокомикс «Мстители: Война бесконечности». Ожидается, что новая лента сможет побить рекорд по кассовым сборам и, таким образом, попадет на девятое место в рейтинге самых кассовых картин за всю историю кино.
Сразу после хоррора идет фильм «Рэмпейдж». За второй свой уик-энд проект собрал 21 миллион долларов, а в общей сложности в мировом прокате сборы составили $283 миллиона. Стоит отметить, что на съемки картины было затрачено 120 млн. долларов.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:15