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Триллер «Тихое место» занял первое место в американском прокате

Хоррор «Тихое место» режиссера Джона Красински смог вернуть себе лидерство в американском прокате после третьего уик-энда. Сообщается, что картина за прошлые выходные собрала 22 миллиона долларов, а общие кассовые сборы по всему миру составили более 200 миллионов долларов, при этом на съемки проекта потратили $17 млн.

Триллер «Тихое место» занял первое место в американском прокате


Эксперты считают, что «Тихое место» может рассчитывать на лидерство до 27 апреля, но затем первую строчку займет новый кинокомикс «Мстители: Война бесконечности». Ожидается, что новая лента сможет побить рекорд по кассовым сборам и, таким образом, попадет на девятое место в рейтинге самых кассовых картин за всю историю кино.

Сразу после хоррора идет фильм «Рэмпейдж». За второй свой уик-энд проект собрал 21 миллион долларов, а в общей сложности в мировом прокате сборы составили $283 миллиона. Стоит отметить, что на съемки картины было затрачено 120 млн. долларов.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:15
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