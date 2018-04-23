Триллер «Тихое место» занял первое место в американском прокате

Эксперты считают, что «Тихое место» может рассчитывать на лидерство до 27 апреля, но затем первую строчку займет новый кинокомикс «Мстители: Война бесконечности». Ожидается, что новая лента сможет побить рекорд по кассовым сборам и, таким образом, попадет на девятое место в рейтинге самых кассовых картин за всю историю кино.Сразу после хоррора идет фильм «Рэмпейдж». За второй свой уик-энд проект собрал 21 миллион долларов, а в общей сложности в мировом прокате сборы составили $283 миллиона. Стоит отметить, что на съемки картины было затрачено 120 млн. долларов.