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Промсвязьбанк снизил ставки по овердрафту для бизнеса до 8,5%

Просвязьбанк запустил новую акцию, в рамках которой представители среднего и малого бизнеса могут получить кредит «СуперОвердрафт». При этом ставка годовых является очень выгодной. Ее величина составила 8,5%.

Соответствующий продукт разработан для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Кредит можно возвращать в течение последующих пяти лет с момента оформления договора. Максимальная сумма составляет 60 миллионов рублей, а минимальная – 1 миллион. При этом никаких дополнительных залогов не требуется. В рамках одного лимит транши предоставляются без ограничений по срокам.

Представители Промсвязьбанка отмечают, что кассовые разрывы являются часты явлением. С ним в основном приходится сталкиваться предпринимателям. При этом почти не используются специальные финансовые инструменты, чтобы избежать высоких ставок и сложных процедур.
Промсвязьбанк снизил ставки по овердрафту для бизнеса до 8,5%

В финансовом учреждении решили эту проблему, создав «СуперОвердрафт». Данный инструмент является удобным и недорогим. Он поможет в поддержании стабильности бизнеса. Такого мнения придерживается Иннокентий Воловик, глава департамента по развитию продуктов и технологий МСБ Промсвязьбанка.

Довольно высокие ставки на займы для малого и среднего бизнеса характерны для финансового рынка РФ. Порой их величина может достигать 16-19%. По словам аналитиков, на новый банковский продукт будет высокий спрос, поскольку нет аналогов данного сезонного предложения.

Принять участие в программе могут только новые клиенты финансового учреждения, которые не имеют действующих кредитов, а также утвержденных лимитов по банковским продуктам. Акция продлится до 1 июля нынешнего года. Подать заявку на оформление кредита можно на сайте банка или в любом отделении.
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 19:03
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