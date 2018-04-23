Промсвязьбанк снизил ставки по овердрафту для бизнеса до 8,5%
Просвязьбанк запустил новую акцию, в рамках которой представители среднего и малого бизнеса могут получить кредит «СуперОвердрафт». При этом ставка годовых является очень выгодной. Ее величина составила 8,5%.
Соответствующий продукт разработан для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Кредит можно возвращать в течение последующих пяти лет с момента оформления договора. Максимальная сумма составляет 60 миллионов рублей, а минимальная – 1 миллион. При этом никаких дополнительных залогов не требуется. В рамках одного лимит транши предоставляются без ограничений по срокам.
Представители Промсвязьбанка отмечают, что кассовые разрывы являются часты явлением. С ним в основном приходится сталкиваться предпринимателям. При этом почти не используются специальные финансовые инструменты, чтобы избежать высоких ставок и сложных процедур.
В финансовом учреждении решили эту проблему, создав «СуперОвердрафт». Данный инструмент является удобным и недорогим. Он поможет в поддержании стабильности бизнеса. Такого мнения придерживается Иннокентий Воловик, глава департамента по развитию продуктов и технологий МСБ Промсвязьбанка.
Довольно высокие ставки на займы для малого и среднего бизнеса характерны для финансового рынка РФ. Порой их величина может достигать 16-19%. По словам аналитиков, на новый банковский продукт будет высокий спрос, поскольку нет аналогов данного сезонного предложения.
Принять участие в программе могут только новые клиенты финансового учреждения, которые не имеют действующих кредитов, а также утвержденных лимитов по банковским продуктам. Акция продлится до 1 июля нынешнего года. Подать заявку на оформление кредита можно на сайте банка или в любом отделении.