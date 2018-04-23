Экс-участница «Дом-2» Дарья Лымарь продемонстрировала толстое тело в бикини

«Ты красотулька и фигурка класс», «Умничка, шикарно выглядишь, мужики не собаки, на кости не бросаются», «Отличная вообще, тело в тонусе, все есть, ничего лишнего! Просто персик, Даш», - комментируют преображение Лымарь ее преданные подписчики.



Несмотря на то, что обворожительная брюнетка уже не является участницей реалити-шоу, за ее личной жизнью продолжают активно следить многочисленные зрители. Буквально каждый день Дарья обновляет личный микроблог, публикуя в нем свежие и очень яркие фотографии и видеоролики.Нужно сказать, что многие пользователи Сети в последнее время начали замечать, что Лымарь выкладывает у себя на страничке в социальной сети Инстаграм не только компроматы на некоторых участников телепроекта, но и собственные снимки, которые не подвергались фотошопу.К примеру, несколько дней назад Дарья рассказала подписчикам, что Алексей Безус за Периметром оставил законную жену, с которой он якобы на время решил разъехаться. Брюнетка даже добавила, что к ней дошла информация о том, что совсем скоро супруга Леши и вовсе появится на телестройке.Подчеркнем, что своего лишнего веса Лымарь по-прежнему не стесняется. Многие фолловеры уверены, что в таком теле Дарья с легкостью могла бы привлечь к себе внимание Иосифа Оганесяна, который просто-таки обожает девушек с лишними килограммами.На днях брюнетка порадовала своих фанатов новой фотографией, на которой она запечатлена в бикини черного цвета. Невооруженным взглядом видно, что девушка сильно располнела. Тем не менее, Дарья добавила под снимком, что ее не интересует мнение недоброжелателей, ведь не только ее все устраивает, но и молодого человека, который, как оказалось, не так давно появился у экс-звезды «Дом-2».