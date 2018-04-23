Ольга Бузова рассказала, что останется в рэпе надолго

«Я пришла в рэп, и это, по ходу дела, надолго и серьёзно. А привели меня в него, лучшие в своём деле @st_stoizsta и @bastaakanoggano», - разоблачила «соучастников» в своем новом хобби поп-звезда.

Несколько дней назад звезда скандальной телестройки записала в студии свою дебютную рэп-композицию, которую создал для нее известный рэпер Баста. Бузова впервые читала рэп и этот опыт ее так вдохновил, что она решила не останавливаться на этом. В своем микроблоге Ольга сообщила, что теперь она в рэпе всерьез и надолго.Стоит отметить, что Баста написал текст для Ольги и о ней, используя в одном из них ненормативную лексику. Текст, который исполнила теледива, предназначался всем хейтерам, критиканам и недоброжелателям.К слову, данная композиция быстро возглавила хит-парад iTunes и прочно удерживает свою лидирующую позицию второй день подряд.Тем не менее, фаната рэпа исполнение теледивы не понравилось вовсе. Ее жестко раскритиковали в социальных сетях и разных группах. Вот только Бузовой совершенно нет до них дела, ведь за ее спиной армия фанатов, которым нравится совершено всё, что делает их любимица: поет ли она попсу или же читает рэп.