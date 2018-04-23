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Ольга Бузова рассказала, что останется в рэпе надолго

Знаменитая телеведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова немало озадачила поклонников рэпа своим заявлением.

Ольга Бузова рассказала, что останется в рэпе надолго

Несколько дней назад звезда скандальной телестройки записала в студии свою дебютную рэп-композицию, которую создал для нее известный рэпер Баста. Бузова впервые читала рэп и этот опыт ее так вдохновил, что она решила не останавливаться на этом. В своем микроблоге Ольга сообщила, что теперь она в рэпе всерьез и надолго.

«Я пришла в рэп, и это, по ходу дела, надолго и серьёзно. А привели меня в него, лучшие в своём деле @st_stoizsta и @bastaakanoggano», - разоблачила «соучастников» в своем новом хобби поп-звезда.

Стоит отметить, что Баста написал текст для Ольги и о ней, используя в одном из них ненормативную лексику. Текст, который исполнила теледива, предназначался всем хейтерам, критиканам и недоброжелателям.

К слову, данная композиция быстро возглавила хит-парад iTunes и прочно удерживает свою лидирующую позицию второй день подряд.

Тем не менее, фаната рэпа исполнение теледивы не понравилось вовсе. Ее жестко раскритиковали в социальных сетях и разных группах. Вот только Бузовой совершенно нет до них дела, ведь за ее спиной армия фанатов, которым нравится совершено всё, что делает их любимица: поет ли она попсу или же читает рэп.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:36
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