Volvo научит смартфоны влиять на атмосферу и запах в автомобиле

При помощи специального мобильного приложения у пассажиров трёхместного седана будет возможность выбрать одну из предложенных тем – «Скандинавский лес», «Северное сияние», «Лебединое озеро», «Архипелаг», «Ночная» и «Свобода». В зависимости от выбранной темы меняется картинка, проецирующая на потолок, а также ароматическое и звуковое наполнение салона.Парфюмерная компания Byredo специально для Volvo разработала уникальные ароматы, а компания Bowers & Wilkins разработала аудиосистему со встроенными в подголовник высокочастотными динамиками. По словам Робина Пэйджа – шеф-дизайнера компании Volvo, вместе с концепт-каром Ambience Concept разработчики хотят выйти за рамки простого выбора материалов, разработав автомобиль, который влияет на органы чувств.