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Volvo научит смартфоны влиять на атмосферу и запах в автомобиле

Компания Volvo на автосалоне в Пекине представит прототип Ambience Concept, построенный на базе седана S90. Новый концепт оснащён специальным приложением для смартфона, в котором сочетаются визуальные эффекты, запах и звук для создания роскошной атмосферы.

Volvo научит смартфоны влиять на атмосферу и запах в автомобиле


При помощи специального мобильного приложения у пассажиров трёхместного седана будет возможность выбрать одну из предложенных тем – «Скандинавский лес», «Северное сияние», «Лебединое озеро», «Архипелаг», «Ночная» и «Свобода». В зависимости от выбранной темы меняется картинка, проецирующая на потолок, а также ароматическое и звуковое наполнение салона.

Парфюмерная компания Byredo специально для Volvo разработала уникальные ароматы, а компания Bowers & Wilkins разработала аудиосистему со встроенными в подголовник высокочастотными динамиками. По словам Робина Пэйджа – шеф-дизайнера компании Volvo, вместе с концепт-каром Ambience Concept разработчики хотят выйти за рамки простого выбора материалов, разработав автомобиль, который влияет на органы чувств.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:15
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