Экс-звезда "Дома-2" Кристина Дерябина рассказала, что ее бросил сотрудник проекта из-за денег

Вчера, 22 апреля, в Сети появилась информация, что экс-звезда телешоу отныне является свободной девушкой. Выяснилось, что от блондинки ушел ее бойфренд.Нужно сказать, что данное сообщение стало не самой приятной новостью для некоторых поклонников Кристины. Оказывается, что большое количество фанатов ждали, что молодые люди совсем скоро объявят о том, что намерены сыграть свадьбу. По словам пользователей социальных сетей, никто из них не ожидал такого поворота событий.Как стало известно, и сама Дерябина была огорошена подобным решением своего возлюбленного, который неожиданно просто-таки поставил окончательную точку в их отношениях.И только несколько часов назад Кристина приняла решение, что готова озвучить своим поклонникам всю правду. По словам бывшей участницы реалити, Александр, после ее возвращения из отпуска с мамой, неожиданно и без долгих разговоров просто собрал все свои вещи и съехал с их съемной квартиры.Некоторые фолловеры уверены, что молодому человеку просто не понравилось то, что его избранница решила отдохнуть не с ним, а со своей мамой, ведь при этом блондинка тратила их общие сбережения.Стоит подчеркнуть, что сама Дерябина не исключает того, что совсем скоро она может помириться со своим возлюбленным. Как бы то ни было, но девушка готова простить молодого человека только при одном условии – если Александр сделает ей предложение и подарит красивое кольцо.Что из этого получиться, пока говорить рано, однако многочисленные пользователи уверены, что история любви Саши и Кристины еще не закончилась.