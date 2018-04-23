Анастасия Лисова снова пришла в форму после рождения ребенка

«Примерно 1,5 месяца назад я начала свое послеродовое восстановление. И знаете, получились достаточно неплохие результаты. Отчитываюсь. За 1,5 месяца тренировок дома 2—3 раза в неделю и курса антицеллюлитного массажа (2 раза в неделю), состоящего из 10 сеансов массажа и из 10 сеансов обертываний я сбросила примерно 2.5—3 килограмма. В талии ушло — 4 см, в бедрах — 3 см, низ живота — 5 см», — рассказала Лисова.

Настя Лисова продемонстрировала своим поклонникам стройную фигуру, сдержав обещание, данное в начале марта. Тогда молодая мамочка заверила, что сделает все возможное, чтобы как можно скорее предстать перед фанатами красоткой без лишнего веса.Вскоре после родов экс-участница известной телестройки жаловалась на лишние килограммы и сообщила, что не может от них избавиться, а потому ее столь скорое перевоплощение в красотку с идеальной фигурой не могло не удивить пользователей Сети. Для своих фолловеров Лисова опубликовала два фото в спортивном купальнике.На данный момент все желающие могут лично увидеть фигуру Насти со всех ракурсов и убедиться, что придраться там совершенно не к чему. Под снимками молодая мамочка написала отчет о проделанной над собой работе, из которого очевидно, как девушка довольна всем, что произошло с ее телом, особенно, учитывая тот факт, что она продолжает кормить ребенка грудью.