АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Анастасия Лисова снова пришла в форму после рождения ребенка

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Лисова продемонстрировала подписчикам свою безупречную фигуру. Девушка гордится достигнутыми результатами, ведь ей теперь снова нравится свое отражение в зеркале.

Анастасия Лисова снова пришла в форму после рождения ребенка

Настя Лисова продемонстрировала своим поклонникам стройную фигуру, сдержав обещание, данное в начале марта. Тогда молодая мамочка заверила, что сделает все возможное, чтобы как можно скорее предстать перед фанатами красоткой без лишнего веса.

Вскоре после родов экс-участница известной телестройки жаловалась на лишние килограммы и сообщила, что не может от них избавиться, а потому ее столь скорое перевоплощение в красотку с идеальной фигурой не могло не удивить пользователей Сети. Для своих фолловеров Лисова опубликовала два фото в спортивном купальнике.

На данный момент все желающие могут лично увидеть фигуру Насти со всех ракурсов и убедиться, что придраться там совершенно не к чему. Под снимками молодая мамочка написала отчет о проделанной над собой работе, из которого очевидно, как девушка довольна всем, что произошло с ее телом, особенно, учитывая тот факт, что она продолжает кормить ребенка грудью.

Анастасия Лисова снова пришла в форму после рождения ребенка

«Примерно 1,5 месяца назад я начала свое послеродовое восстановление. И знаете, получились достаточно неплохие результаты. Отчитываюсь. За 1,5 месяца тренировок дома 2—3 раза в неделю и курса антицеллюлитного массажа (2 раза в неделю), состоящего из 10 сеансов массажа и из 10 сеансов обертываний я сбросила примерно 2.5—3 килограмма. В талии ушло — 4 см, в бедрах — 3 см, низ живота — 5 см», — рассказала Лисова.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сеть выложили первые рендеры нового кроссовера
Юрий Мильнер рассказал, где в Солнечной системе
Нелли Ермолаева продолжает кормить грудью ребенка
МВФ пересмотрел подходы в борьбе с коррупцией
Котенок, отвечающий хозяйке, стал настоящей
Экс-участница «Дом-2» Дарья Лымарь
Китай отбирает космонавтов для национальной
Ольга Бузова рассказала, что останется в рэпе
Недоброжелатели продолжают высмеивать интервью
Исследование Луны невозможно без робототехники
Екатеринбуржцы распродают салоны красоты и другие
Всемирный банк: Денежные переводы в Европу
Экс-звезда "Дома-2" Кристина Дерябина рассказала,
Анастасия Лисова снова пришла в форму после
Уфологи: Земля может быть галактической тюрьмой
Разработчики добавят в Windows 10 возможность
«Газпром» построит гигантский газохимический
«Как пампушка»: Лена Миро прошлась по внешности
Сергей Лазарев демонстративно покинул выступление
Борьба с мусором: В Волгограде борются за
Поклонники не узнали помолодевшую Ларису Долину
Пользователи заметили, что Ольга Бузова очень
В Северной Корее автобус упал с моста, погибли
«BUZfood»: Ольга Бузова заявила, что совсем скоро
В Москве количество подержаных иномарок
Ксения Собчак не исключает сотрудничества с
Коллеги Дмитрия Нагиева продолжают жаловаться на
В Сети появились фото с празднования дня рождения
Дочь Дмитрия Харатьяна уехала в Швецию к жениху
Зрители «Дома-2» раскритиковали Лену Хромину за
Просмотреть все новости