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Эксперты назвали 5 ошибок, мешающих избавиться от лишнего веса

Эксперты анонсированы пять главных ошибок, мешающих избавиться от лишнего веса. Первой является несоответствие тренировок, а также режима питания.

Эксперты назвали 5 ошибок, мешающих избавиться от лишнего веса

Нужно строго контролировать свою диету, коррелируя её в зависимости от состояния организма и физической нагрузки. Второй ошибкой является употребление с утра сладостей. Сладости ведут к потере эффективности диеты, предназначенной для похудения. Углеводы не позволяют оперативно переваривать белки. Следующей ошибкой является голодание. Игнорирование стресса также мешают сбросить лишний вес. Данное состояние сопровождается увеличением концентрации гормона кортизола, а также выбросом белка бетатрофина, который подавляет процессы расщепления в организме жиров.

Ещё одной ощутимой проблемой эксперты называют систематическое употребление алкоголя. Данная высококалорийная продукция, по большей степени может свести на нет снижение прочей пищи в рационе человека.
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Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30
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