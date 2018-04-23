Эксперты назвали 5 ошибок, мешающих избавиться от лишнего веса

Нужно строго контролировать свою диету, коррелируя её в зависимости от состояния организма и физической нагрузки. Второй ошибкой является употребление с утра сладостей. Сладости ведут к потере эффективности диеты, предназначенной для похудения. Углеводы не позволяют оперативно переваривать белки. Следующей ошибкой является голодание. Игнорирование стресса также мешают сбросить лишний вес. Данное состояние сопровождается увеличением концентрации гормона кортизола, а также выбросом белка бетатрофина, который подавляет процессы расщепления в организме жиров.Ещё одной ощутимой проблемой эксперты называют систематическое употребление алкоголя. Данная высококалорийная продукция, по большей степени может свести на нет снижение прочей пищи в рационе человека.