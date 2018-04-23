В Госдуме предложили лишать мандата за несоответствие доходов и расходов
Соответствующее предложение, таким образом, расширяет список правонарушений, на основании которых могут лишить депутатского мандата.
На основании законопроекта, разработанного Анатолием Выборным, при несоответствии доходов и расходов сенаторов и депутатов, им будет грозить лишение мандата и конфискация имущества, приобретенного на средства сомнительного происхождения. Законопроект уже поддержан экспертной комиссией при Комитете Госдумы по безопасности.
По словам автора документа, выдвинутым предложением российские парламентарии приравниваются к категории госслужащих. Однако, для них предусмотрены более мягкие дисциплинарные взыскания, чем для обычных чиновников.
Например, если госслужащий может быть уволен за недостоверные сведения в декларации о доходах, то депутат или сенатор отделается лишь публикацией этой информации в СМИ и на сайте палаты.
Преднамеренная ошибка в декларации парламентария чревата предупреждением, а недостоверное декларирование грозит досрочным прекращением депутатских полномочий
На основании законопроекта, разработанного Анатолием Выборным, при несоответствии доходов и расходов сенаторов и депутатов, им будет грозить лишение мандата и конфискация имущества, приобретенного на средства сомнительного происхождения. Законопроект уже поддержан экспертной комиссией при Комитете Госдумы по безопасности.
По словам автора документа, выдвинутым предложением российские парламентарии приравниваются к категории госслужащих. Однако, для них предусмотрены более мягкие дисциплинарные взыскания, чем для обычных чиновников.
Например, если госслужащий может быть уволен за недостоверные сведения в декларации о доходах, то депутат или сенатор отделается лишь публикацией этой информации в СМИ и на сайте палаты.
Преднамеренная ошибка в декларации парламентария чревата предупреждением, а недостоверное декларирование грозит досрочным прекращением депутатских полномочий
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Добавил: George21 Сегодня, 21:15