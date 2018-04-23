«Как пампушка»: Лена Миро прошлась по внешности Насти Каменских

«Настя Каменских -- женщина соблазнительная. Как пампушка, сожравшая борщ..», - написала Миро под фотографией, на которой изображена Каменских.

«Она хоть на лицо красивая, в отличие от тебя», «Красивая женщина! Лишь бы грязь лить на людей!», «Настя просто шикарная женщина. Если она решит отправиться в западные страны, то у нее от ухажеров отбоя не будет! Там таких, как она, очень любят!!», - заступаются пользователи Сети за Каменских перед Миро.



По мнению Елены, привлекательность и сексуальность Анастасии начинается и заканчивается только на фотографиях в социальной сети Инстаграм, на которых исполнительница тщательно скрывает все свои недостатки и даже целлюлит.Миро уверена, что Каменских очень внимательно и продолжительно фотошопит свои снимки, а делает это певица только для того, чтобы скрыть свой лишний вес. Ни для кого не является секретом, что Настя на протяжении уже года активно продолжает заявлять о том, что занимается спортом и избавляется от лишних килограммов.По словам скандальной блогерши, артистка не занимается настолько много спортом, как это демонстрирует в своих видео-дневниках на официальной страничке.Нужно сказать, что большое количество преданных поклонников украинской певицы принялись заступаться за своего кумира, а некоторые даже заявили, что Настя обладает невероятно соблазнительными формами, которые очень ценятся западными мужчинами.