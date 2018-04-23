АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

«Как пампушка»: Лена Миро прошлась по внешности Насти Каменских

Эпатажный блогер Елена Миро в очередной раз выложила в личном микроблоге скандальную публикацию, главной героиней которой в этот раз оказалась украинская артистка Настя Каменских.

По мнению Елены, привлекательность и сексуальность Анастасии начинается и заканчивается только на фотографиях в социальной сети Инстаграм, на которых исполнительница тщательно скрывает все свои недостатки и даже целлюлит.

«Как пампушка»: Лена Миро прошлась по внешности Насти Каменских

Миро уверена, что Каменских очень внимательно и продолжительно фотошопит свои снимки, а делает это певица только для того, чтобы скрыть свой лишний вес. Ни для кого не является секретом, что Настя на протяжении уже года активно продолжает заявлять о том, что занимается спортом и избавляется от лишних килограммов.

По словам скандальной блогерши, артистка не занимается настолько много спортом, как это демонстрирует в своих видео-дневниках на официальной страничке.

«Настя Каменских -- женщина соблазнительная. Как пампушка, сожравшая борщ..», - написала Миро под фотографией, на которой изображена Каменских.


«Как пампушка»: Лена Миро прошлась по внешности Насти Каменских

Нужно сказать, что большое количество преданных поклонников украинской певицы принялись заступаться за своего кумира, а некоторые даже заявили, что Настя обладает невероятно соблазнительными формами, которые очень ценятся западными мужчинами.

«Она хоть на лицо красивая, в отличие от тебя», «Красивая женщина! Лишь бы грязь лить на людей!», «Настя просто шикарная женщина. Если она решит отправиться в западные страны, то у нее от ухажеров отбоя не будет! Там таких, как она, очень любят!!», - заступаются пользователи Сети за Каменских перед Миро.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:09
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Всемирный банк: Денежные переводы в Европу
Экс-звезда "Дома-2" Кристина Дерябина рассказала,
Анастасия Лисова снова пришла в форму после
Уфологи: Земля может быть галактической тюрьмой
Разработчики добавят в Windows 10 возможность
«Газпром» построит гигантский газохимический
«Как пампушка»: Лена Миро прошлась по внешности
Сергей Лазарев демонстративно покинул выступление
Борьба с мусором: В Волгограде борются за
Поклонники не узнали помолодевшую Ларису Долину
Пользователи заметили, что Ольга Бузова очень
В Северной Корее автобус упал с моста, погибли
«BUZfood»: Ольга Бузова заявила, что совсем скоро
В Москве количество подержаных иномарок
Ксения Собчак не исключает сотрудничества с
Коллеги Дмитрия Нагиева продолжают жаловаться на
В Сети появились фото с празднования дня рождения
Дочь Дмитрия Харатьяна уехала в Швецию к жениху
Зрители «Дома-2» раскритиковали Лену Хромину за
Valve выкупила разработчиков приключенческой игры
Ирина Шейк засветила в Барселоне обручальное
Спрос на загранпаспорта среди россиян вырос почти
Генетические исследования обнаружили спаривание
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные
Ученые нашли способ экологически чистого
Центробанк: Зарплаты оторвутся в рост от инфляции
Российские ученые «оживили» древнего человека,
Infiniti до 2023 года выведет на китайский рынок
На Ольгу Бузову снова налетели хейтеры, которые
Диетологи: Наличие красного мяса в рационе
Просмотреть все новости