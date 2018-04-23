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Борьба с мусором: В Волгограде борются за последний концессионный кусок ЖКХ

Уже сегодня 22 апреля в Волгограде завершается прием заявок на участие в конкурсе, в котором будет определен единый оператор ТБО, пишет krivoe-zerkalo.ru

Совсем скоро станет известно о том, кто же станет единым оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. После того, как определится оператор, так называемого последнего куска ЖКХ, в городе начнет работать уже 5-я концессия.
Борьба с мусором: В Волгограде борются за последний концессионный кусок ЖКХ

По сообщению интернет-издания «Кривое зеркало», на данный момент к конкурсу за право стать единым оператором ТБО подошли только два участника. Первый – компания «Чистый город», известная тем, что построила и управляла множеством мусорных полигонов в разных регионах России. Ну а вторая – очередная структура, входящая в компанию юристов и финансистов – холдинг ЗАО ИК «Лидер».

Как сообщает издание, на данный момент структуры ЗАО «ИК Лидер» «Концессии водоснабжения», «Концессии теплоснабжения», «УК ЖКХ города Волгограда» и «ЕЦВ» фактически владеют монополией на рынке услуг ЖКХ в этом российском городе. И есть все шансы на то, что и этот конкурс также выиграет холдинг. Таким образом, существуют немалые шансы на то, что в скором времени весь рынок ЖКХ перейдет в руки одного владельца, ну а оплатой деятельности этой фирмы займутся сами жители Волгограда.
Источник: krivoe-zerkalo.ru
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:04
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