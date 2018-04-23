Сергей Лазарев демонстративно покинул выступление Ольги Бузовой

Одним из тех, кто вышел из зала во время выступления Бузовой стал певец Сергей Лазарев.Музыкант отошел в сторону, как только Бузова взяла микрофон в руки, но объяснил это тем, что не хотел мешать происходящему.Напомним, что на мероприятии Ольга Бузова исполнила песню «Она не боится» и во время выступления Филипп Киркоров подхватил ее на руки и носил на плечах.Большинство присутствующих посчитали, что на подобных мероприятиях такое провокационное и вызывающее поведение недопустимо.Сама певица обиделась на коллег и отметила, что «смотрела, пела и аплодировала всем исполнителям», а также написала, что «приходить и сидеть с недовольными минами вообще не стоит».