Пользователи заметили, что Ольга Бузова очень посвежела на последних фото
За последние полтора года пользователи Сети постоянно отмечают перемены во внешности популярной ведущей и певицы Ольги Бузовой, причем далеко не в лучшую сторону.
Чем популярнее становится ведущая «Дома-2», тем больше экспериментов и косметических процедур она проводит со своей внешность.
В итоге поклонники заметили, что она разительно отличается от прежней Бузовой, «времен Дмитрия Тарасова».
Однако на последних фото Ольга предстала в новом образе: роскошные длинные локоны забраны в высокий «хвост», на лице минимум косметики и легкая молодежная одежда.
Этот стиль фолловеры оценили положительно и написали, что так хорошо она выглядела «в старые добрые времена после свадьбы с Тарасовым».
Фанаты рекомендуют Ольге оставаться такой же ухоженной, не перегибать в погоне за красотой и ценить натуральность.
Чем популярнее становится ведущая «Дома-2», тем больше экспериментов и косметических процедур она проводит со своей внешность.
В итоге поклонники заметили, что она разительно отличается от прежней Бузовой, «времен Дмитрия Тарасова».
Однако на последних фото Ольга предстала в новом образе: роскошные длинные локоны забраны в высокий «хвост», на лице минимум косметики и легкая молодежная одежда.
Этот стиль фолловеры оценили положительно и написали, что так хорошо она выглядела «в старые добрые времена после свадьбы с Тарасовым».
Фанаты рекомендуют Ольге оставаться такой же ухоженной, не перегибать в погоне за красотой и ценить натуральность.