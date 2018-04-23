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Пользователи заметили, что Ольга Бузова очень посвежела на последних фото

За последние полтора года пользователи Сети постоянно отмечают перемены во внешности популярной ведущей и певицы Ольги Бузовой, причем далеко не в лучшую сторону.

Чем популярнее становится ведущая «Дома-2», тем больше экспериментов и косметических процедур она проводит со своей внешность.

Пользователи заметили, что Ольга Бузова очень посвежела на последних фото

В итоге поклонники заметили, что она разительно отличается от прежней Бузовой, «времен Дмитрия Тарасова».

Однако на последних фото Ольга предстала в новом образе: роскошные длинные локоны забраны в высокий «хвост», на лице минимум косметики и легкая молодежная одежда.

Пользователи заметили, что Ольга Бузова очень посвежела на последних фото

Этот стиль фолловеры оценили положительно и написали, что так хорошо она выглядела «в старые добрые времена после свадьбы с Тарасовым».

Фанаты рекомендуют Ольге оставаться такой же ухоженной, не перегибать в погоне за красотой и ценить натуральность.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:50
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