«BUZfood»: Ольга Бузова заявила, что совсем скоро начнет продавать вкусную и полезную еду

«Ура ура ура! Уже можно об этом говорить в открытую. Я обещала вам сделать место, где можно будет вкусно, полезно, а главное НЕДОРОГО поесть?! И вот я своё слово традиционно сдерживаю. В центре моей любимой Москвы я совсем скоро открою свой первый ресторан «BUZfood». Мы с командой профессионалов (а других рядом со мной и не бывает) тщательно проработали концепцию проекта и его меню, остановившись на не только быстрой, но и полезной еде! В меню будут различные салаты, горячее и напитки, которые мы будем делать по фирменным рецептам! Сейчас в ресторане в самом разгаре идет ремонт и уже через пару месяцев мы откроем двери моего первого ресторана», - заявила подписчикам Бузова.

«Оля ты молодец!!!», «Ну ты крутышечка, радуюсь за тебя Оля. Вперёд!», «Боже! Везде Ольга! Потрясающая женщина! Действительно она лицо нашей эпохи», «Не любитель писать я комменты но тут не могу удержаться, я не фанатка Оли но я так ею восхищаюсь, столького добиться Оля молодец!!!», «Какая умница! Ты сейчас на пике популярности! Бузова за что не возьмется сейчас все находится в топе», - пишут фанаты Бузовой.

Несколько часов назад знаменитость заявила, что кроме пения, продажи собственной одежды и бижутерии она решила под своим именем начать продавать вкусную, полезную и самое главное недорогую еду.Нужно сказать, что последние новости Ольги очень обрадовали ее многочисленных преданных поклонников, которые тут же принялись просто-таки закидывать звезду приятными словами, а некоторые лишний раз не упустили возможности восхитится трудолюбием и старанием теледивы все успеть.