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Специалисты назвали главные продукты для сохранения мужской силы и потенции

Для сохранения потенции и исключения эректильной дисфункции, специалисты советуют мужчинам следить за питанием, обогатить свой рацион натуральными продуктами.

Специалисты назвали главные продукты для сохранения мужской силы и потенции

Отличной подпиткой мужской эрекции в данном случае является арахис, который содержит много белков, жиров и клетчатки. Кедровые орехи повышают количество тестостерона, поддерживают здоровье, жизнеспособность спермы. Для мужской силы полезным является шпинат, богатый на магний. Он сохраняет работоспособность мышц, улучшает циркуляцию крови. Бананы увеличивают уровень тостестерона. Этот продукт стабилизирует давление, уменьшает риск сердечнососудистых болезней.

Овсяные хлопья обеспечивают защиту от возникновения эректильной дисфункции. Малина и ежевика усиливают сексуальное возбуждение. Клубника и клюква обеспечивают синтез половых гормонов, повышают количество сперматозоидов. Арбуз улучшает кровоток, обеспечивает сильную эрекцию. Авокадо придает энергию, улучшает половое здоровье. Для потенции полезен лук и чеснок. Половую активность может обеспечить зеленый чай.
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Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:00
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