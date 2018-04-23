Ксения Собчак не исключает сотрудничества с Первым каналом

В разговоре о своих планах на будущее Собчак рассказал и о беседе с Константином Эрнстом об одном проекте, но более подробно Ксения ничего объяснила, так как ее сотрудничество с Первым каналом находится на стадии переговоров.Пока журналистка не уверена, что придет на главный канал страны, так как ее политическая позиция идет вразрез с политикой органа вещания.При этом Ксения Собчак не видит ничего зазорного в том, что она совмещает политическую карьеру и работу в сфере развлечений.Знаменитость даже провела аналогию между собой, Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.В настоящее время Ксения по-прежнему возглавляет глянцевое издание и готовится к премьере документального фильма о своем отце «Дело Собчак», которая состоится 24 мая.