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Ксения Собчак не исключает сотрудничества с Первым каналом

Популярная тележурналистка и телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что не намерена бросать политические дела, так как пришла туда всерьез и надолго.

В разговоре о своих планах на будущее Собчак рассказал и о беседе с Константином Эрнстом об одном проекте, но более подробно Ксения ничего объяснила, так как ее сотрудничество с Первым каналом находится на стадии переговоров.

Ксения Собчак не исключает сотрудничества с Первым каналом

Пока журналистка не уверена, что придет на главный канал страны, так как ее политическая позиция идет вразрез с политикой органа вещания.

Ксения Собчак не исключает сотрудничества с Первым каналом

При этом Ксения Собчак не видит ничего зазорного в том, что она совмещает политическую карьеру и работу в сфере развлечений.

Ксения Собчак не исключает сотрудничества с Первым каналом

Знаменитость даже провела аналогию между собой, Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Ксения Собчак не исключает сотрудничества с Первым каналом

В настоящее время Ксения по-прежнему возглавляет глянцевое издание и готовится к премьере документального фильма о своем отце «Дело Собчак», которая состоится 24 мая.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:28
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