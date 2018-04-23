Коллеги Дмитрия Нагиева продолжают жаловаться на вздорный характер шоумена

Несколько дней назад журналистам удалось пообщаться с известнейшим шоуменом и телеведущим, в интервью с которым СМИ узнали, что только Дмитрий решает, в каком проекте он готов участвовать, а в каком он не появиться ни за какие деньги. Также репортерам стало известно, что знаменитость даже партнеров выбирает себе самостоятельно.Как оказалось, с виду спокойный и мирный Нагиев, на самом деле является довольно сложным и даже злопамятным человеком. А ведь и правда, о непростом характере шоумена весьма часто не очень приятно отзываются его коллеги. Как бы то ни было, но выносить разногласия с Дмитрием на общественное обсуждение до сих пор никто так и не решался.Тем не менее, Светлана Зейналова на днях призналась, что покинула телешоу «Голос. Дети» только из-за Нагиева. По словам телеведущей, она в шутку назвала актера «старым конем», за что он затаил на нее обиду. Конечно же, что Светлана попыталась объяснить Дмитрию, что ее слова являются ничем иным, как смешной шуткой, однако артисту ее слова показались очень даже не веселыми и в некоторой степени нелепыми.В итоге шоумен пожаловался на Зейналову Аксюте, которая и убрала Светлану с проекта под предлогом ее беременности. Сейчас со-ведущей Нагиева стала Агата Муцениеце, которая также призналась, что работать с Дмитрием очень сложно.Актриса даже добавила, что сначала и вовсе боялась своего коллегу, поэтому впервые познакомившись с Нагиевым сразу же убежала от него подальше. Вероятно, что только Ольге Бузовой известно, как правильно подходить к Дмитрию. А продемонстрировала подход к телеведущему начинающая певица на недавнешней премии «Муз-ТВ».