Базовый KIA Stinger получит систему экстренного торможения

Как сообщают представители австралийского офиса компании Kia, у модели Stinger в версии S в функциональном списке наряду с адаптивным круиз-контролем и другим вспомогательным оборудованием появится система экстренного торможения. Данное обновление автомобиль Kia Stinger получил после того как комплектации 200S и 300S после проведения краш-тестов удостоились три звезды, потому что у них не было AEB.По предположению экспертов, изменения должны привести указанные модели Kia Stinger к пятизвёздочному рейтингу, учитывая, что результаты столкновения этому соответствовали, при этом отсутствовала система автономного экстренного торможения. Однако после обновления оснащения на модификации 200S и 300S увеличится стоимость, но дилеры данную версию пока не подтверждают. На данный момент стоимость базовой версии Kia Stinger стартует от 45 990 долларов.