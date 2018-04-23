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Базовый KIA Stinger получит систему экстренного торможения

В компании Kia сообщили о том, что базовая комплектация Stinger получит в оснащение систему автономного экстренного торможения. Такое решение южнокорейские производители приняли после проведения тестов на безопасность.

Базовый KIA Stinger получит систему экстренного торможения


Как сообщают представители австралийского офиса компании Kia, у модели Stinger в версии S в функциональном списке наряду с адаптивным круиз-контролем и другим вспомогательным оборудованием появится система экстренного торможения. Данное обновление автомобиль Kia Stinger получил после того как комплектации 200S и 300S после проведения краш-тестов удостоились три звезды, потому что у них не было AEB.

По предположению экспертов, изменения должны привести указанные модели Kia Stinger к пятизвёздочному рейтингу, учитывая, что результаты столкновения этому соответствовали, при этом отсутствовала система автономного экстренного торможения. Однако после обновления оснащения на модификации 200S и 300S увеличится стоимость, но дилеры данную версию пока не подтверждают. На данный момент стоимость базовой версии Kia Stinger стартует от 45 990 долларов.
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Добавил: Алина Сегодня, 20:45
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