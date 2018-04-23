Путин может прибыть на инаугурацию на новом бронированном автомобиле «Кортеж»

Теперь стало известно, что Путин в 2012 году поставил задачу соответствующим специалистам разработать проект «Кортеж», который предполагал бы четыре концептуально новых модели транспортных средств: микроавтобус, внедорожник, седан, лимузин, развивающие скорость до 250 км/час.Скорость в сто километров автомобили достигают на седьмой секунде; имеют разного вида турбированные двигатели, генерирующие отдачу от 600 до 800 лошадиных сил. Силу мотора успешно принимает полноприводная 9-ступенчатая трансмиссия.Салон лимузина Путина отделан белой кожей с вставками из полированного дерева. Внутри семиметрового авто свободно так, что помимо охранников могут поместиться еще несколько человек. Автомобиль вполне может претендовать на звание самого большого в мире.Кстати, в текущем году правительственный гараж пополнится еще 70-ю автомобилями, в 2019 году – 200, а в 2020 году – 300-ми.