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Путин может прибыть на инаугурацию на новом бронированном автомобиле «Кортеж»

На торжественную церемонию инаугурации 7 мая, повторно избранный президент РФ вероятно прибудет на бронированном автомобиле класса лимузин из проекта «Кортеж». Информацию о проекте особо не разглашали.

Путин может прибыть на инаугурацию на новом бронированном автомобиле «Кортеж»


Теперь стало известно, что Путин в 2012 году поставил задачу соответствующим специалистам разработать проект «Кортеж», который предполагал бы четыре концептуально новых модели транспортных средств: микроавтобус, внедорожник, седан, лимузин, развивающие скорость до 250 км/час.

Скорость в сто километров автомобили достигают на седьмой секунде; имеют разного вида турбированные двигатели, генерирующие отдачу от 600 до 800 лошадиных сил. Силу мотора успешно принимает полноприводная 9-ступенчатая трансмиссия.


Салон лимузина Путина отделан белой кожей с вставками из полированного дерева. Внутри семиметрового авто свободно так, что помимо охранников могут поместиться еще несколько человек. Автомобиль вполне может претендовать на звание самого большого в мире.

Кстати, в текущем году правительственный гараж пополнится еще 70-ю автомобилями, в 2019 году – 200, а в 2020 году – 300-ми.
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Политика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 20:30
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