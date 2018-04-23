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Зрители «Дома-2» раскритиковали Лену Хромину за ее постоянные выпады в сторону Марго Овсянниковой

Участница реалити-шоу «Дом-2» Лена Хромина зачастую делает вещи, которые не вписываются в понятия нормы. Сама же девушка гордится этим, да и ее фанаты считают, что в этом нет ничего плохого. Вот только вряд ли постоянные выпады красят девушку, даже если адресованы они ее давней сопернице Маргарите Овсянниковой.

Зрители «Дома-2» раскритиковали Лену Хромину за ее постоянные выпады в сторону Марго Овсянниковой

Марго не так давно вернулась на поляну. Отъезд блондинки с Острова любви не прошел незамеченным. Все, участники которые остались на острове, буквально в один голос уверяют, что без такого светлого человечка им будет очень плохо. Все, за исключением Елены Хроминой.

Поддерживать мнение компании Лена не стала. Сидя в сторонке, одинокая блондинка довольно резко высказывалась в адрес Марго Овсянниковой, даже затронув тему смерти. Зрители были шокированы такой неприязнью и резкостью, которые контрастировали с похвалами других обитателей сейшельской площадки.

И если раньше обе блондинки делили между собой Саймона Марданшина, а такие выпады объяснялись хотя бы ревностью, то сейчас Хромина попросту предстает озлобленным человечком, не имеющим внутри никаких добрых чувств.

Поклонники Маргариты Овсянниковой встали на защиту любимицы и заявили, что Лена не имеет права судить Марго за прошлое и демонстрировать такую неприязнь.

Зрители «Дома-2» раскритиковали Лену Хромину за ее постоянные выпады в сторону Марго Овсянниковой

«Каждый, конечно, сам для себя выбирает приоритеты, но, по-моему, доброжелательная и позитивная эскортница в разы лучше ненавидящей неадекватной якобы порядочной девахи», «О Маргоше все так тепло отзывались и только Хромина выделилась», «Такая злая и ненавистная, даже жутко», - возмутились пользователи Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:47
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