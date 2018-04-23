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Ирина Шейк засветила в Барселоне обручальное кольцо с изумрудом

Прославленная супермодель Ирина Шейк продемонстрировала на безымянном пальце красивое обручальное колечко.

На днях модель и актриса посетила торжественную презентацию подвенечных нарядов одного из известнейших испанских свадебных брендов Pronovias, которая прошла в Барселоне. Как раз во время прохода по красной дорожке Ирина и засветила сверкающее кольцо на пальчике.

Ирина Шейк засветила в Барселоне обручальное кольцо с изумрудом

Нужно сказать, что больше 2-х лет многочисленные поклонники Шейк гадают, вышла ли знаменитость замуж за своего возлюбленного голливудского актера Брэдли Купера или все-таки нет. Некоторые даже принялись предполагать, что Ирину устраивает гражданский брак, несмотря даже на то, что у нее появился ребенок от избранника.

Как бы то ни было, но все возможные сплетни по этому поводу решила развеять сама модель. Вчера, 22 апреля, на показе подвенечных платьев, Шейк, не скрывая, принялась демонстрировать на камеры драгоценное кольцо с изумрудом на безымянном пальце.

Ирина Шейк засветила в Барселоне обручальное кольцо с изумрудом

Стоит напомнить, что Купер является известнейшим американским актером, которого уже 4 раза номинировали на премию «Оскар». В 2015 году 43-летний Брэдли Чарльз начал романтические отношения с 32-летней российской супермоделью Ириной Шейк. В прошлом году у пары родилась дочь Лея.

Отметим, что роман между Брэдли и Ириной завязался после того, как обе знаменитость окончательно порвали с предыдущими возлюбленными. Ранее Купер встречался с известной моделью Сьюки Уотерхаус, а Шейк – со знаменитым футболистом Криштиану Роналду.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:43
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