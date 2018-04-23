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Представлена обновленная версия универсала Baojun 310 Wagon

Представлена обновлённая версия Baojun 310 Wagon для китайского рынка. Новый автомобиль обзавёлся роботизированной коробкой передач, а вместо рычага КПП появился селектор.

Представлена обновленная версия универсала Baojun 310 Wagon


Автомобиль Baojun 310 Wagon построен на основе Chevrolet Sail, что позволяет снизить цену автомобиля и дать ему необходимые функции. Обновлённая версия универсала обзавелась новым обвесом и головной оптикой. Автомобиль поставлен на новый колёсные диски, а салон получил чёрную отделку с белыми акцентами, а также к числу обновлений относятся боковые подушки безопасности.

Под капотом универсала Baojun 310 Wagon установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель, выдающий 112 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с роботизированной трансмиссией. При этом «робот» управляется так называемой шайбой.

О стоимости обновлённого Baojun 310 Wagon пока не сообщается. При этом отмечается, что актуальная генерация универсала реализуется по цене от 417 тысяч рублей.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:15
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