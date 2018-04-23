Представлена обновленная версия универсала Baojun 310 Wagon

Автомобиль Baojun 310 Wagon построен на основе Chevrolet Sail, что позволяет снизить цену автомобиля и дать ему необходимые функции. Обновлённая версия универсала обзавелась новым обвесом и головной оптикой. Автомобиль поставлен на новый колёсные диски, а салон получил чёрную отделку с белыми акцентами, а также к числу обновлений относятся боковые подушки безопасности.Под капотом универсала Baojun 310 Wagon установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель, выдающий 112 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с роботизированной трансмиссией. При этом «робот» управляется так называемой шайбой.О стоимости обновлённого Baojun 310 Wagon пока не сообщается. При этом отмечается, что актуальная генерация универсала реализуется по цене от 417 тысяч рублей.