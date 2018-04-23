Ученые назвали тревожные симптомы начинающегося рака
Японскими онкологами после анализа долгосрочной статистики, были названы семь тревожных симптомов, указывающих на явный риск появления начальной стадии рака.
Исследователями отмечается, что одновременное возникновение характерных симптомов говорит про начало неконтролируемого деления клеток в человеческом организме. Следует в первую очередь обратить своё внимание на постоянно увеличивающуюся температуру тела, независимо от инфекционных заболеваний. В свою очередь показатели градусника не станут превышать отметку «38», не особо беспокоя потенциальных больных. На этом фоне в лобной части развиваются головные боли. Два первых симптома за собой влекут сильную сонливость. При этом нарушается ритм жизнедеятельности, который выработан годами.
Потом наблюдается стадия, когда происходит выделение крови в естественных отправлениях человеческого организма. При этом на разных участках тела человека прощупываются уплотнения (узелки). Появляющиеся неожиданно «родинки», также свидетельствуют про неблагополучие в организме.