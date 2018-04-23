Ученые назвали тревожные симптомы начинающегося рака

Исследователями отмечается, что одновременное возникновение характерных симптомов говорит про начало неконтролируемого деления клеток в человеческом организме. Следует в первую очередь обратить своё внимание на постоянно увеличивающуюся температуру тела, независимо от инфекционных заболеваний. В свою очередь показатели градусника не станут превышать отметку «38», не особо беспокоя потенциальных больных. На этом фоне в лобной части развиваются головные боли. Два первых симптома за собой влекут сильную сонливость. При этом нарушается ритм жизнедеятельности, который выработан годами.Потом наблюдается стадия, когда происходит выделение крови в естественных отправлениях человеческого организма. При этом на разных участках тела человека прощупываются уплотнения (узелки). Появляющиеся неожиданно «родинки», также свидетельствуют про неблагополучие в организме.