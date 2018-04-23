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В сеть выложили шпионские фото пикапа Jeep Scrambler

В сети появились первые шпионские фотографии нового пикапа Jeep Scrambler, который попал в объектив охотников за сенсациями во время тестов в Великобритании. Автомобиль был полностью покрыт камуфляжной плёнкой, а это значит, что дизайн экстерьера ещё находится на стадии разработки.

В сеть выложили шпионские фото пикапа Jeep Scrambler


Согласно предварительным данным внешний дизайн внедорожника Jeep Scrambler во многом будет иметь сходство с Jeep Wrangler. Эксперты не исключают, что пикап получит те же силовые агрегаты, что и внедорожник.

В таком случае под капотом Jeep Scrambler будет установлен 6-цилиндровый двигатель объёмом 3,6 литра, выдающий 285 лошадиных сил. Также будет доступен 4-цилиндровый агрегат ёмкостью 2,0 литра производительностью 270 лошадиных сил. Возможно, появится дизельная и гибридная силовые установки.

Официальная презентация пикапа намечена на ноябрь текущего года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:30
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