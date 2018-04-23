3D-принтер создал из бумаги электрический актуатор

Полимерный материал, получающий разряд током, расширяется, заставляя всю конструкцию двигаться в заданном направлении. Работа ученых будет представлена на саммите CHI 18. Суть актуатора - небольшие размеры и способность бумаги принимать любые формы, когда для создания миниатюрного самоходного механизма не нужно конструировать моторчики.В качестве полимера ученые использовали полилактид с добавлением графена, который при прохождении тока сгибается. Для конструирования моделей создана специальная программа, позволяющая просчитать количество и расположение полимерных дорожек на листе бумаги.