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3D-принтер создал из бумаги электрический актуатор

Группа китайско-американских инженеров Университета Карнеги — Меллона создала из обычного листа бумаги электрический актуатор, управляемый посредством импульсов, бегущих по полимерным дорожкам. Проводящий материал нанесли на бумагу при помощи 3D-принтера.

3D-принтер создал из бумаги электрический актуатор


Полимерный материал, получающий разряд током, расширяется, заставляя всю конструкцию двигаться в заданном направлении. Работа ученых будет представлена на саммите CHI 18. Суть актуатора - небольшие размеры и способность бумаги принимать любые формы, когда для создания миниатюрного самоходного механизма не нужно конструировать моторчики.

В качестве полимера ученые использовали полилактид с добавлением графена, который при прохождении тока сгибается. Для конструирования моделей создана специальная программа, позволяющая просчитать количество и расположение полимерных дорожек на листе бумаги.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 19:00
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