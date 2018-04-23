Mitsubishi сделает из Lancer кроссовер

Предполагается, что новый автомобиль будет выпускаться в пятидверном кузове с приставкой кросс. По мнению экспертов, прототипом нового кросс-хэтча станет, презентованный осенью прошлого года паркетник e-Evolution. Автомобиль был представлен с внушительной решёткой радиатора, стремительным силуэтом, стильным аэродинамическим обвесом, двухярусной головной оптикой на светодиодах и с задними Т-образными фонарями.Концепт имеет электрическую силовую установку из двух моторов, высокоэффективные аккумуляторы и полноприводную систему. При этом e-Evolution оснащён системой искусственного интеллекта с функцией самообучения, благодаря чему машиной можно управлять без участия водителя.Предполагается, что серийная версия Mitsubishi Lancer новой генерации будет построен на платформе CMF от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.