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Mitsubishi сделает из Lancer кроссовер

Специалисты компании Mitsubishi разрабатывают новое поколение модели Lancer. Отмечается, что новая генерация Mitsubishi Lancer может окончательно превратиться в кроссовер.

Mitsubishi сделает из Lancer кроссовер


Предполагается, что новый автомобиль будет выпускаться в пятидверном кузове с приставкой кросс. По мнению экспертов, прототипом нового кросс-хэтча станет, презентованный осенью прошлого года паркетник e-Evolution. Автомобиль был представлен с внушительной решёткой радиатора, стремительным силуэтом, стильным аэродинамическим обвесом, двухярусной головной оптикой на светодиодах и с задними Т-образными фонарями.

Концепт имеет электрическую силовую установку из двух моторов, высокоэффективные аккумуляторы и полноприводную систему. При этом e-Evolution оснащён системой искусственного интеллекта с функцией самообучения, благодаря чему машиной можно управлять без участия водителя.

Предполагается, что серийная версия Mitsubishi Lancer новой генерации будет построен на платформе CMF от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:30
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