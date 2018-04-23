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Lada Granta и Lada Kalina назвали самыми экономичными авто «АвтоВАЗа»

Lada Kalina, а также Lada Granta назвали самыми экономичными авто концерна «АвтоВАЗ». Авто с 1,6-литровыми моторами на 100 км расходуется приблизительно 6,5 л бензина.

Lada Granta и Lada Kalina назвали самыми экономичными авто «АвтоВАЗа»

На втором месте по расходу горючего среди авто российского бренда оказалась версия Lada Vesta с эффективным автоматическим вариатором. На сто километров машина расходует около 6,6 л горючего. В перечне далее разместился хэтчбек Lada XRay. Транспортное средство работает на основе силовой установки на 122 лошадиные силы с объемом на 1,8 л. Этими характеристиками обеспечивается расход на первую сотню 6,8 л топлива. В ТОП дальше следует популярная версия Lada Priora. Чтобы проехать первую сотню, нужно приблизительно 6,9 л топлива. Авто работает на базе 1,6-литрового мотора на 106 л.с. В базовой вариации устанавливается пятискоростная МКПП.

Lada Vesta SW на 100 км расходует 7л. Авто работает с АМТ, обеспечивающим минимальное потребление горючего в смешанном цикле.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:15
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