Lada Granta и Lada Kalina назвали самыми экономичными авто «АвтоВАЗа»

На втором месте по расходу горючего среди авто российского бренда оказалась версия Lada Vesta с эффективным автоматическим вариатором. На сто километров машина расходует около 6,6 л горючего. В перечне далее разместился хэтчбек Lada XRay. Транспортное средство работает на основе силовой установки на 122 лошадиные силы с объемом на 1,8 л. Этими характеристиками обеспечивается расход на первую сотню 6,8 л топлива. В ТОП дальше следует популярная версия Lada Priora. Чтобы проехать первую сотню, нужно приблизительно 6,9 л топлива. Авто работает на базе 1,6-литрового мотора на 106 л.с. В базовой вариации устанавливается пятискоростная МКПП.Lada Vesta SW на 100 км расходует 7л. Авто работает с АМТ, обеспечивающим минимальное потребление горючего в смешанном цикле.