На Ольгу Бузову снова налетели хейтеры, которые припомнили певице Тарасова и Нагиева

«…Столько бед и проблем, вроде не до стихов…И устав от судьбы передряг,

Закрывалась она на тринадцать замков, ключ оставив снаружи… в дверях…», - процитировала телеведущая стихотворение Самариной.

Считанные часы назад известная телеведущая эпатажного реалити-шоу «Дом-2» и восходящая исполнительница опубликовала в личном микроблоге очень трогательный стих, вокруг которого возникло большое количество разговоров.Несмотря на сердцещипательное стихотворение Ольги, большое количество недоброжелателей не оценили такое откровение знаменитости. Они просто-таки накинулись на теледиву с заявлениями, что она сама виновата в своих несчастьях.За время покорения музыкального Олимпа Бузова уже побывала в страстных объятиях Короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Как бы то ни было, но одиночество дает Ольге о себе знать. Невзирая на ежедневные заявления звезды, что ей не нужен мужчина, многие уверены в обратном, а стих Ирины Самариной является тому подтверждением.Многочисленные пользователи Сети тут же заметили слабину Ольги, поэтому начали прямо-таки закидывать Бузову неприятными высказываниями и напоминать знаменитости о ее грехах. Хейтеры заявили, что ТВ-звезда сама виновата в том, что одинока, ведь за все, что она сделала за жизнь, ей начало возвращаться бумерангом.К примеру, недоброжелатели вспомнили то, что Бузова увела Тарасова из семьи, в которой рос маленький ребенок. Как оказалось, и об истории с Нагиевым никто не забыл. Многие до сих пор помнят, что Ольга отсылала актеру свои обнаженные фотографии в то время, когда тот еще находился в официальном браке.