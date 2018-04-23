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На Ольгу Бузову снова налетели хейтеры, которые припомнили певице Тарасова и Нагиева

Прославленную Ольгу Бузову продолжают активно критиковать многочисленные недоброжелатели.

Считанные часы назад известная телеведущая эпатажного реалити-шоу «Дом-2» и восходящая исполнительница опубликовала в личном микроблоге очень трогательный стих, вокруг которого возникло большое количество разговоров.

На Ольгу Бузову снова налетели хейтеры, которые припомнили певице Тарасова и Нагиева

Несмотря на сердцещипательное стихотворение Ольги, большое количество недоброжелателей не оценили такое откровение знаменитости. Они просто-таки накинулись на теледиву с заявлениями, что она сама виновата в своих несчастьях.

За время покорения музыкального Олимпа Бузова уже побывала в страстных объятиях Короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Как бы то ни было, но одиночество дает Ольге о себе знать. Невзирая на ежедневные заявления звезды, что ей не нужен мужчина, многие уверены в обратном, а стих Ирины Самариной является тому подтверждением.

«…Столько бед и проблем, вроде не до стихов…И устав от судьбы передряг,
Закрывалась она на тринадцать замков, ключ оставив снаружи… в дверях…», - процитировала телеведущая стихотворение Самариной.


На Ольгу Бузову снова налетели хейтеры, которые припомнили певице Тарасова и Нагиева

Многочисленные пользователи Сети тут же заметили слабину Ольги, поэтому начали прямо-таки закидывать Бузову неприятными высказываниями и напоминать знаменитости о ее грехах. Хейтеры заявили, что ТВ-звезда сама виновата в том, что одинока, ведь за все, что она сделала за жизнь, ей начало возвращаться бумерангом.

К примеру, недоброжелатели вспомнили то, что Бузова увела Тарасова из семьи, в которой рос маленький ребенок. Как оказалось, и об истории с Нагиевым никто не забыл. Многие до сих пор помнят, что Ольга отсылала актеру свои обнаженные фотографии в то время, когда тот еще находился в официальном браке.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:02
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