«Умные» трусы послужат щитом для мужчин

Разработка уникального нижнего белья принадлежит Артуру Менарду. Как уже упоминалось, основная их функция не прикрытие «интимных мест», а организация защиты мужской репродуктивной системы. Возникла идея изобретателя при встречи с давними друзьями Томасом Каличиама и Пьером-Луи Буйе, которыми так же принималось участие в изобретении технологии, связанной с «умными» трусами.Основой для мужского белья послужили серебро и шелк. На поверхность ткани наносится металлическая решетка, образуя своеобразный щит, которым в свою очередь и отражается окружающее излучение. Учитывается и антибактериальные свойства серебра, данная возможность сыграла одну из важных ролей при разработке белья. В отличие от обычного белья, трусы Spartan могут сохранять свежесть значительно дольше. Поддаются «умные» трусы простой стирке с использованием стиральной машины и температурой воды 30 градусов. Так же отмечается, что данный предмет гардероба не определяется металлоискателями.На текущий момент, полезное изобретение оценено в 45 долл. На следующих этапах уже начата разработка детского и женского белья. Пока нет информации о времени выхода новинок на рынок.