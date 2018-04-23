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Юрий Мильнер рассказал, где в Солнечной системе искать жизнь

Российский бизнесмен Юрий Мильнер, который приступил к поискам жизни во Вселенной еще в 2015 году, уточнил, в каких уголках Солнечной системы можно наткнуться на проявления жизненных форм. Интервью инвестора представляет портал РБК.

Юрий Мильнер рассказал, где в Солнечной системе искать жизнь


У предпринимателя несколько действующих проектов по космической тематике: Planet Labs, связанная с запуском частных спутниковых аппаратов, Breakthrough Listen (проект по поиску разумных проявлений инопланетян во Вселенной) и Enceladus - организация полета к спутнику Сатурна, где под толстым слоем льда возможно нахождение океана и инопланетных жизненных форм.

В последнее время астробиологи приходят к выводу, что простейшие формы жизни (бактерии и вирусы) крайне распространены повсеместно. Только во Млечном Пути порядка 100 млрд планет класса Земля. Наиболее интересными целями для Мильнера остаются Энцелад, Европа (луна Юпитера), Марс и Венера.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:30
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