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МВФ пересмотрел подходы в борьбе с коррупцией

По итогам встречи глав Минфинов и Центробанков стран-членов МВФ,
было принято заявление о принятии решения пересмотреть основные принципы борьбы с коррупцией.


МВФ пересмотрел подходы в борьбе с коррупцией


Теперь коррупционные риски будут учитываться при кредитовании стран, а правительствам предложат добровольно проходить проверку на предмет уязвимости их систем управления.

«Эти изменения предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное взаимодействие с государствами, входящими в состав МВФ»,— говорится в документе.

Отмечено также, что в борьбе с коррупцией «необходимо решить проблему содействия коррупционной практике со стороны частных субъектов». Для этого нужно оценивать нормативно-правовые и институциональные основы кредитуемых государств с тем, чтобы руководство МВФ было уверено, что они преследуют подкуп должностных лиц и имеют механизмы, перекрывающие каналы отмывания и сокрытия «грязных» денег.
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Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 17:15
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