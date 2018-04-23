МВФ пересмотрел подходы в борьбе с коррупцией

Теперь коррупционные риски будут учитываться при кредитовании стран, а правительствам предложат добровольно проходить проверку на предмет уязвимости их систем управления.«Эти изменения предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное взаимодействие с государствами, входящими в состав МВФ»,— говорится в документе.Отмечено также, что в борьбе с коррупцией «необходимо решить проблему содействия коррупционной практике со стороны частных субъектов». Для этого нужно оценивать нормативно-правовые и институциональные основы кредитуемых государств с тем, чтобы руководство МВФ было уверено, что они преследуют подкуп должностных лиц и имеют механизмы, перекрывающие каналы отмывания и сокрытия «грязных» денег.